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Фон дер Ляйен потребовала от Китая ограничить сотрудничество с РФ

08 июля 2025 11:29
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Фон дер Ляйен потребовала от Китая ограничить сотрудничество с РФ-0

В преддверии саммита ЕС-Китай председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предъявила Пекину три требования: сократить объемы сотрудничества с Россией, открыть рынок для европейской продукции и ограничить господдержку своей промышленности. При этом ответных уступок со стороны ЕС она не предложила. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что поддержка России дестабилизирует Европу и негативно влияет на отношения с ЕС.

«То, как Китай продолжает взаимодействовать с Россией и ее войной, станет определяющим фактором для отношений ЕС и Китая», – сказала фон дер Ляйен.

Саммит, посвященный 50-летию установления дипотношений, пройдет в Брюсселе 16 мая.

Фото: pixabay

# Международная политика

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