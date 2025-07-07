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История – это ключ к будущему! Поговорили с молодым патриотом из Витебска

07 июля 2025 08:18
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь молодой патриот из Витебска. Об увлечениях и мечтах и о том, как память о героическом прошлом помогает формировать в молодежи взгляды и ценности, мы поговорим с Максимом Батурским, активистом Витебской городской организации ОО «Патриоты Беларуси».

Ольга Бурлакова, ведущая:
Откуда взялся такой глубокий интерес к нашей истории, к такой серьезной теме? Великая Отечественная война – это очень серьезная и тяжелая тема, особенно для молодых людей.

История – это ключ к будущему! Поговорили с молодым патриотом из Витебска-2

Максим Батурский, активист Витебской городской организации ОО «Патриоты Беларуси»:
Мой глубокий интерес возник с малых лет, когда мы с родителями ходили на парады Победы у нас на площади Победы в городе Витебске, из рассказов ветеранов, которых мы посещали в школе, когда я учился еще, в преддверии каких-то значимых для них праздников, даже перед Новым годом поздравляя их с праздниками. Наверное, просто быть активным, участвовать в каких-то значимых патриотических мероприятиях, сохранение исторической правды тоже подвигло на такой шаг.

Подробности в видео.

# Государственная политика # Молодежь Беларуси # Ольга Бурлакова # Юрий Царёв # Александр Меженный

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