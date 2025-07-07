История – это ключ к будущему! Поговорили с молодым патриотом из Витебска

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – молодой патриот из Витебска. Об увлечениях и мечтах и о том, как память о героическом прошлом помогает формировать в молодежи взгляды и ценности, мы поговорим с Максимом Батурским, активистом Витебской городской организации ОО «Патриоты Беларуси».

Ольга Бурлакова, ведущая:

Откуда взялся такой глубокий интерес к нашей истории, к такой серьезной теме? Великая Отечественная война – это очень серьезная и тяжелая тема, особенно для молодых людей.