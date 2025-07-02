«Сказали, что приедем в школу, а привезли во дворец» – белоруска о реакции детей Донбасса на минскую школу

Наталья Вершицкая, руководитель военного музея 51 школы Минска:

Негативные случаи происходят в том числе и потому, что слишком хорошо живется, слишком легко далось все это детям. Есть же такая поговорка, что имеем, то не ценим. Я бы очень хотела сейчас сказать, что в декабре 2022 года в одну из столичных школ приехали благодаря благотворительному фонду Алексея Талая и при его поддержке ребята из Донбасса. Они попали в 51-ю минскую школу, учащиеся этой школы приняли самое непосредственное участие для того, чтобы ребята из Донбасса прочувствовали наше гостеприимство, чтобы они забыли хотя бы ненадолго те ужасы войны. Это была группа разновозрастная, наверное, 42 или 47 ребят. Их первая фраза, когда они вошли в современную столичную школу, они сказали: «Нам сказали, что мы приедем в школу, а привезли во дворец». Потом, когда пошли обедать, стали мыть руки и спрашивают у нас, у педагогов, работающих в этой школе: «А вам воду включили, потому что мы приедем?» Когда ребята покушали, там были полноценные комплексные обеды, они бережно вычистили тарелочку, а кто-то даже спросил, нет ли добавки.

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