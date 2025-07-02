СССР никогда не был угрозой независимости Беларуси! Эксперт объяснил, как Союз помогал своим республикам

Руслан Шкодин, член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Отвечу на ваш вопрос, на который ответили все коллеги, по поводу Дня Независимости. Почему именно в этот день? Мы все знаем, что большинство стран на постсоветском пространстве, бывшие советские республики Днем Независимости объявили именно отсоединение от Советского Союза. Декларативно. Почему это еще важно? Сказали, что именно тут была угроза нашей безопасности, нашей свободе, нас хотели поработить. Когда мы принимаем этот день как, допустим, отсоединение Советского Союза, это независимость от чего? От того, что нам Советский Союз позволил образоваться в республику? От того, что мы из аграрного придатка Российской империи и Польши стали индустриальной республикой? Именно республика, в принципе, у нее всех прав было достаточно, БССР являлась основательницей ООН, не Советский Союз. В политическом плане необязательно было в составе Советского Союза принимать какие-то решения.

И таких моментов очень много. От чего мы освободились? От большой промышленности, от развитых логистических цепочек, от большой социальной поддержки государства, от родственных и близких связей с соседними республиками? Конечно нет! Поэтому именно в Республике Беларусь на референдуме белорусы, понимая все это, большинством приняли, что вот где нашей независимости действительно угрожала опасность, а не вот это, от чего, скажем так, позиционирует большинство стран.