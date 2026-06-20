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Новости по тегу #Герой

Из лесоводов – в легендарные комдивы: история жизни Героя Владимира Марцинкевича
20 июня 2026 16:56

Из лесоводов – в легендарные комдивы: история жизни Героя Владимира Марцинкевича

Бежал из плена! Жизнь и подвиг Героя СССР – неуловимого Ивана Кабушкина
13 июня 2026 17:07

Бежал из плена! Жизнь и подвиг Героя СССР – неуловимого Ивана Кабушкина

В Барановичах почтили память Героев Беларуси Ничипорчика и Куконенко
19 мая 2025 17:51

В Барановичах почтили память Героев Беларуси Ничипорчика и Куконенко

Его бойцы подожгли 39 немецких танков и до последнего защищали Могилёв. Судьба генерала Михаила Романова
03 мая 2025 17:08

Его бойцы подожгли 39 немецких танков и до последнего защищали Могилёв. Судьба генерала Михаила Романова

Эту церемонию спортсменка помнит до сих пор! Домрачева о том, как ей вручали звезду Героя
13 апреля 2025 17:42

Эту церемонию спортсменка помнит до сих пор! Домрачева о том, как ей вручали звезду Героя

Ровно 30 лет назад учредили звание «Герой Беларуси» – вспоминаем подвиги именитых земляков
13 апреля 2025 17:41

Ровно 30 лет назад учредили звание «Герой Беларуси» – вспоминаем подвиги именитых земляков

30 лет назад было учреждено высшее звание Герой Беларуси
13 апреля 2025 08:13

30 лет назад было учреждено высшее звание Герой Беларуси

За день отразил 12 атак фашистов! История Героя СССР Ивана Шеремета
17 февраля 2025 18:37

За день отразил 12 атак фашистов! История Героя СССР Ивана Шеремета

Медаль Героя Советского Союза Василия Козлова передали музею средней школы №122 Минска
12 февраля 2025 06:43

Медаль Героя Советского Союза Василия Козлова передали музею средней школы №122 Минска

Песков объяснил быстрое награждение ефрейтора Григорьева из Якутии
13 января 2025 11:06

Песков объяснил быстрое награждение ефрейтора Григорьева из Якутии

В минской средней школе открыли экспозицию, посвящённую лётчику Антону Алехновичу
09 декабря 2024 17:38

В минской средней школе открыли экспозицию, посвящённую лётчику Антону Алехновичу

Дважды раненый пулеметчик РФ в одиночку уничтожил 27 бойцов ВСУ в зоне СВО
05 апреля 2024 09:34

Дважды раненый пулеметчик РФ в одиночку уничтожил 27 бойцов ВСУ в зоне СВО