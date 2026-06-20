Новости по тегу #Герой

Про боевой путь Владимира Марцинкевича рассказали в рубрике «Навигация памяти».
Уже в октябре-ноябре 1941-го группа патриотов под руководством Кабушкина открыла счет коварной мести. Жан, Бабушкин, Сашка, Назаров, обойма псевдонимов Ивана Константиновича была конспирологическим ходом.
Четыре года назад они увели падающий военный самолет от жилых домов. Ценой своих жизней авиаторы спасли десятки других. Глава государства посмертно присвоил пилотам звание «Герой Беларуси». Спустя время память о подвиге продолжает жить в сердцах людей.
Его дивизия, окруженная и обескровленная, месяц сковывала силы немцев, дав Красной армии драгоценное время для подготовки к битве за Москву. И даже в плену он остался верен присяге.
Говорит, воспоминания немного сумбурные, но точно одни из самых ярких в жизни.
В нашей республике уже 14 Героев Беларуси. Это высшая госнаграда, которую присуждают за исключительные заслуги. А учредили ее ровно 30 лет назад – 13 апреля 1995-го.
Наши герои – это представители самых разных профессий. Военные, ученые, работники сельского хозяйства и спортсмены.
Честь и мужество, понимание своего долга и ответственность за страну, верность слову и делу – именно эти качества помогли поколению победителей выстоять и одержать победу над врагом.
Самый ценный экспонат – костюм, который подарили Василию Козлову на съезде в Москве во время получения звания Героя Советского Союза.
11 января Путин подписал указ о присвоении звания за мужество и героизм. Григорьев принял участие в боевом столкновении с украинским военным, победил его и выполнил его просьбу оставить его в живых.
Представлено более полусотни экспонатов. Среди них личные вещи Антона Алехновича – шлем, ордена и документы.
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