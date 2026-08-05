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Белорусы одержали вторую победу по фиджитал-шутеру на Играх Будущего в Астане

05 августа 2026 17:24
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Белорусская команда Minsk House по фиджитал-шутеру одержала вторую победу на Играх Будущего в Астане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче первого тура группового этапа белорусы со счетом 3:0 обыграли команду из ЮАР. Сегодня наши спортсмены были сильней дружины из Турции NOVAQ – 3:0. Завтра в заключительном туре группового этапа белорусский коллектив встретится с турецкой командой Eternal Fire. 

По итогам группового раунда в полуфинал выйдут по две лучшие команды. Победитель турнира станет известен 8 августа. Год назад на Играх Будущего в Абу-Даби Minsk House занял третье место.

# Спортивные соревнования

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