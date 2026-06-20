Из лесоводов – в легендарные комдивы: история жизни Героя Владимира Марцинкевича

Телеканал СТВ совместно с Институтом истории Национальной академии наук продолжает проект, в котором эти знаки не будут мелькать на пути. К каждому свернем и расскажем историю героя – в рубрике «Навигация памяти».

За именем каждого героя Великой Отечественной судьба – обычная, человеческая. Миллионы защитников Отечества могли прожить долгую и яркую жизнь, но она оборвалась слишком рано. Наш долг – помнить о каждом из них.

Владимир Николаевич Марцинкевич родился в 1896 году в Борисове. Там же окончил 7 классов, работал лесоводом. В 1915 году был призван в Русскую императорскую армию. Так начиналась его военная карьера. От рядового до офицера. Участвовал в Первой мировой войне, Февральской революции. С 1918-го Марцинкевич в рядах Красной армии.

В межвоенное время набирался боевого опыта, как практического, так и теоретического. Сражался с бандами на Украине. Учился в Высшей повторной школе старшего комсостава в Харькове и в Военно-хозяйственной академии. Служил на разных должностях в стрелковых девизиях. Участвовал в Советско-финской войне, где за личную храбрость был награжден орденом Красного Знамени.

Великую Отечественную встретил в должности командира 176-й стрелковой дивизии в Одесском военном округе. Оперативная чуткость, но противоречие приказу в первый месяц войны – комдив Марцинкевич принял смелое решение и, вопреки приказу вышестоящего командования, вывел свое соединение в полосу обороны, благодаря чему удалось отбросить уже перебравшиеся через пограничную реку Прут вражеские части обратно на румынскую территорию и 10 дней держать восточный берег. В августе и сентябре его часть дважды попадала в окружение. За бои под Дебальцево, Ворошиловградом и Славянском полковник Марцинкевич был вновь удостоен ордена Красного Знамени.

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