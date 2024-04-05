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Дважды раненый пулеметчик РФ в одиночку уничтожил 27 бойцов ВСУ в зоне СВО

05 апреля 2024 09:34
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Рядовой РФ Родимир Максимов в ходе проведения операции по взятию одного из опорных пунктов ВСУ уничтожил 27 украинских военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. 

Максимов успешно провел фланговый обход противника и уничтожил троих бойцов ВСУ, что дало шанс российским войскам овладеть вражескими позициями.

Невзирая на ранение, Максимов, получивший позывной «Бурхат», продолжал выполнять поставленную задачу, ведя огонь по группе боевиков из пулемета.

«Броня спасла меня. Осколочное ранение от АГС (автоматический гранатомет) в спину и руку. До этого «полька» (бесшумная мина). Минометы в меня не попали, по звуку различаешь», – рассказал Бурхат.

При попытке украинских военных перейти в контратаку Максимов отразил три таких броска. За проявленный героизм и отвагу командование наградило его государственной наградой.
 

# Герой

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