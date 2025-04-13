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Эту церемонию спортсменка помнит до сих пор! Домрачева о том, как ей вручали звезду Героя

13 апреля 2025 17:42
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В нашей республике уже 14 Героев Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это высшая госнаграда, которую присуждают за исключительные заслуги. А учредили ее ровно 30 лет назад – 13 апреля 1995-го. С тех пор не сказать, что часто, но поводы, безусловно, находятся, чтобы золотая звезда – именно так выглядит эта медаль – нашла своего Героя. 

Есть ли место для подвига в наше время и что мы помним и знаем о лучших из лучших? Об этом наш следующий материал.

В 2014 году звезду Героя вручили Дарье Домрачевой.

Эту церемонию спортсменка помнит до сих пор! Домрачева о том, как ей вручали звезду Героя-2

Звезда Героя дополнила коллекцию золотых медалей самой титулованной биатлонистки мира. Единственная 4 раза победила на Олимпиаде. Обладательница Большого хрустального глобуса. Ее уникальность очевидна. А ту церемонию во Дворце Независимости спортсменка помнит до сих пор. Говорит, воспоминания немного сумбурные, но точно одни из самых ярких в жизни.

Эту церемонию спортсменка помнит до сих пор! Домрачева о том, как ей вручали звезду Героя-4

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка, Герой Беларуси:
Вручение такой награды становится еще одним подтверждением того, что то, что ты сделал, ты не только достиг каких-то своих целей, но и сделал что-то, что вошло в историю страны, народа. Считаю эту свою награду прежде всего наградой тех, кто приложил руку к этим победам, всех тех людей, которые сопровождали меня на протяжении всей моей спортивной карьеры. 

Те же «Раубичи» всегда готовят для нас идеальные условия, чтобы мы могли тренироваться и показывать свои результаты. Считаю эту награду еще и наградой всех болельщиков, которые переживали со мной вместе поражения, радовались победам. По сути, если бы не было всех тех ярких эмоций людей, не было бы и этой награды. 

Сейчас Дарья сошла со спортивной дистанции. Но место для достижений есть и в обычной жизни. Чемпионка полностью посвящает себя материнству, что тоже сродни настоящему подвигу. 

Эту церемонию спортсменка помнит до сих пор! Домрачева о том, как ей вручали звезду Героя-6

Дарья Домрачева:
Сейчас у нас в семье двое детей. Старшая дочка, которой 8, и младшая, ей 1 год 8 месяцев. Поэтому сейчас стараюсь основное свое внимание направлять именно на них, потому что период очень важный. Есть интересные идеи в голове для будущей реализации. Но на сегодняшний день считаю, что основная моя задача это уделить достаточно времени тем, кто подрастает. 

Дарья Домрачева стала первой женщиной, удостоенной звезды Героя, полностью оправдав это высокое звание. Но не последней. В прошлом году Марина Василевская пополнила почетный список, покорив космические высоты. 

Вот уж точно белорусским женщина все по силам – и спортивные рекорды, и материнство, и космические просторы. А самое главное, что на этих подвигах строится наше будущее, где, конечно, найдется место и для новых свершений.

Подробности смотрите в видео. 

# Дарья Домрачева # Ольга Коршун # Герой

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