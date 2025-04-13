Эту церемонию спортсменка помнит до сих пор! Домрачева о том, как ей вручали звезду Героя

Есть ли место для подвига в наше время и что мы помним и знаем о лучших из лучших? Об этом наш следующий материал.

В нашей республике уже 14 Героев Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это высшая госнаграда, которую присуждают за исключительные заслуги. А учредили ее ровно 30 лет назад – 13 апреля 1995-го. С тех пор не сказать, что часто, но поводы, безусловно, находятся, чтобы золотая звезда – именно так выглядит эта медаль – нашла своего Героя.

Звезда Героя дополнила коллекцию золотых медалей самой титулованной биатлонистки мира. Единственная 4 раза победила на Олимпиаде. Обладательница Большого хрустального глобуса. Ее уникальность очевидна. А ту церемонию во Дворце Независимости спортсменка помнит до сих пор. Говорит, воспоминания немного сумбурные, но точно одни из самых ярких в жизни.

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка, Герой Беларуси:

Вручение такой награды становится еще одним подтверждением того, что то, что ты сделал, ты не только достиг каких-то своих целей, но и сделал что-то, что вошло в историю страны, народа. Считаю эту свою награду прежде всего наградой тех, кто приложил руку к этим победам, всех тех людей, которые сопровождали меня на протяжении всей моей спортивной карьеры.

Те же «Раубичи» всегда готовят для нас идеальные условия, чтобы мы могли тренироваться и показывать свои результаты. Считаю эту награду еще и наградой всех болельщиков, которые переживали со мной вместе поражения, радовались победам. По сути, если бы не было всех тех ярких эмоций людей, не было бы и этой награды.

Сейчас Дарья сошла со спортивной дистанции. Но место для достижений есть и в обычной жизни. Чемпионка полностью посвящает себя материнству, что тоже сродни настоящему подвигу.