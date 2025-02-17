За день отразил 12 атак фашистов! История Героя СССР Ивана Шеремета

Честь и мужество, понимание своего долга и ответственность за страну, верность слову и делу – именно эти качества помогли поколению победителей выстоять и одержать победу над врагом. В июле 1944 года, освобождая Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, несколько воинов Красной Армии в одном из боев на берегу Немана сумели уничтожить сотни гитлеровцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всем семерым были присвоены звания Героев Советского Союза. Иван Шеремет получил его посмертно. Он сражался до конца, не бросая оружие, будучи трижды раненым.

Алена Жиборт, корреспондент: Протяженность улицы Шеремета в Скиделе почти 800 метров. Здесь расположены детский сад, городской парк, а также несколько жилых домов. Улица находится на выезде из города. Дорога ведет в агрогородок Озеры, поэтому когда-то называлась Озерская. В честь Героя Советского Союза Ивана Шеремета ее переименовали после Великой Отечественной войны.

Иван Шеремет родился в 1925 году в Житомирской области. В феврале 44-ого был призван в ряды Красной Армии. И уже в мае попал на фронт. Был стрелком 50-ой армии 2-ого Белорусского фронта.

Летом 44-го его стрелковая дивизия в наступательных боях очищала родную землю от немецко-фашистских захватчиков. 14 июля бойцы выполняли задание в Мостовском районе. Подразделение, в котором был Иван Шеремет, направили через Неман, чтобы отвлечь внимание врага и начать форсирование реки в более выгодном месте. На западный берег из этой группы удалось выйти только семерым. Они захватили небольшой участок и в течение дня отразили 12 атак. Иван Шеремет метко косил врага из своего пулемета. Не бросил оружие даже после третьего ранения. Фашисты понесли большие потери. Сотни гитлеровцев не смогли победить отважную семерку. При этом бойцы приковали к себе внимание противника и помогли основным силам зайти в тыл к врагу. Боевую задачу выполнили.