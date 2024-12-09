В минской средней школе открыли экспозицию, посвящённую лётчику Антону Алехновичу

Историческая память это то, что связывает поколения. Молодежь сегодня воспитывается на примере героев войны. И в нашей стране ребята со школьной скамьи включаются в работу по сохранению исторической памяти, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пример тому музеи при учебных заведениях. Один их них действует в средней школе № 217 имени Героя Советского союза Антона Алехновича. Здесь открылась экспозиция, посвященная знаменитому летчику. Представлено более полусотни экспонатов. Среди них личные вещи Антона Алехновича – шлем, ордена и документы. А также современная форма летчиков и редкие книги по авиации.

Иван Бурак, учащийся средней школы № 217 имени А.А. Алехновича: Я принимал активное участие в открытии этой комнаты. Мне очень понравилось подготавливать материал, его изучать и рассказывать его в этой музейной комнате. Мы успели провести экскурсию администрации Фрунзенского района и родственникам Антона Адамовича Алехновича, чьим именем названа наша школа.

Екатерина Асташева, учащаяся средней школы № 217 имени А.А. Алехновича:

Мои родители очень гордятся мной, что я являюсь экскурсоводом. Для них это большая честь. Ведь герои не должны забываться и они рады, что именно я могу поведать людям о летчиках нашей страны.

Екатерина Малиновская, учащаяся средней школы № 217 имени А.А. Алехновича:

Также представлены экспозиции про создание гражданской и военной авиации. Мы рассказываем о Герое Советского союза Антоне Адамовиче Алехновиче и также про космонавтов.

Планируется, что к 9 мая экспозиция станет полноценным школьным музеем.