Каждая пятая многодетная семья Беларуси уже получила матпомощь к школе

Если для выпускников школ, которые штурмовали колледжи и лицеи, самый волнительный этап позади, то для сотен тысяч белорусских родителей горячая пора только начинается. До звонка на первый урок осталось меньше месяца, самое время проверить, все ли готово к школьному сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно в авангарде этой подготовки – государство. Забота о подрастающем поколении и поддержка материнства – неизменный приоритет социальной политики. Именно поэтому часть расходов на сборы детей в школу страна берет на себя.

Единовременную материальную помощь многодетные родители получают на каждого школьника в семье. Такой финансовой поддержкой уже воспользовалась пятая часть родителей, воспитывающих троих и более детей.

Все детали большой суверенной заботы – в нашем следующем сюжете.

Сразу троих школьников на одном из могилевских школьных базаров к 1 сентября одевают в семье Мальцевых. Родители признаются: без помощи государства было бы непросто.