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Каждая пятая многодетная семья Беларуси уже получила матпомощь к школе

05 августа 2026 17:24
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Если для выпускников школ, которые штурмовали колледжи и лицеи, самый волнительный этап позади, то для сотен тысяч белорусских родителей горячая пора только начинается. До звонка на первый урок осталось меньше месяца, самое время проверить, все ли готово к школьному сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Традиционно в авангарде этой подготовки – государство. Забота о подрастающем поколении и поддержка материнства – неизменный приоритет социальной политики. Именно поэтому часть расходов на сборы детей в школу страна берет на себя. 

Единовременную материальную помощь многодетные родители получают на каждого школьника в семье. Такой финансовой поддержкой уже воспользовалась пятая часть родителей, воспитывающих троих и более детей.

Все детали большой суверенной заботы – в нашем следующем сюжете.

Сразу троих школьников на одном из могилевских школьных базаров к 1 сентября одевают в семье Мальцевых. Родители признаются: без помощи государства было бы непросто.

Каждая пятая многодетная семья Беларуси уже получила матпомощь к школе-2

Демид Мальцев, многодетный папа:
Дети растут, надо постоянно покупать. Это наше будущее, будущее страны. Хорошо, когда государство не стоит в стороне от нашего будущего. 

На такую финансовую поддержку от государства могут рассчитывать семьи, в которых воспитываются трое и больше детей. Размер выплаты – почти 160 рублей на каждого ребенка-школьника. Независимо от доходов семьи.

Каждая пятая многодетная семья Беларуси уже получила матпомощь к школе-4

Ольга Дубовик, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Планируется, что в этом году будет охвачено такой выплатой 112 тысяч многодетных семей. По оперативным данным, уже 20% многодетных семей получили данную выплату. Обращаться за такой выплатой необходимо в территориальный центр социального обслуживания населения по месту жительства либо по месту учебы ребенка. 

Далее смотрите в видео.

# Школы в Беларуси # Дети # Подготовка к школе

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