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Песков объяснил быстрое награждение ефрейтора Григорьева из Якутии

13 января 2025 11:06
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Ефрейтор Андрей Григорьев получил быстро звание Героя России за победу в рукопашной схватке с офицером украинской армии, так как решение об этом было принято президентом РФ  Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Песков объяснил быстрое награждение ефрейтора Григорьева из Якутии-1

Фото: kremlin.ru

11 января Путин подписал указ о присвоении звания за мужество и героизм. Григорьев принял участие в боевом столкновении с украинским военным, победил его и выполнил его просьбу оставить его в живых. По словам Григорьева, этот военный убил его друга. После боя он ликвидировал еще с двумя противниками.

# Дмитрий Песков # Владимир Путин # Россия # Герой

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