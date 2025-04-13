Ровно 30 лет назад учредили звание «Герой Беларуси» – вспоминаем подвиги именитых земляков

В нашей республике уже 14 Героев Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это высшая госнаграда, которую присуждают за исключительные заслуги. А учредили ее ровно 30 лет назад – 13 апреля 1995-го. С тех пор не сказать, что часто, но поводы, безусловно, находятся, чтобы золотая звезда – именно так выглядит эта медаль – нашла своего Героя. Есть ли место для подвига в наше время и что мы помним и знаем о лучших из лучших? Об этом наш следующий материал.

Май, 1996-го. В небо над Барановичами поднимается Су-27. За штурвалом летчик 1-го класса Владимир Карват, который совершает обычный тренировочный полет. Но внезапно самолет загорелся и начал падать. На земле приказывают катапультироваться. По курсу падения две деревни – Арабовщина и Большое Гатище. Пилот до последнего пытается отвести машину в сторону. В этот раз большой трагедии удалось избежать. Но какой ценой? Самолет рухнул буквально в нескольких километрах от жилых домов, а летчик погиб. Детали той страшной ночи местные жители помнят до сих пор.

Галина Томская, жительница деревни Арабовщина:

У нас в это время всегда шли учения, всегда были полеты. И он пролетел очень-очень низко. Гул такой страшный. И вдруг началось: мотоциклы, кто-то на машинах. Потом мы выяснили, что случилось, взрыв еще был очень сильный, оказалось, что упал самолет. То, что это был настоящий подвиг, у очевидцев сомнений не возникало. Потому, как вспоминает Галина Ивановна, местные жители и обратились к Президенту с просьбой присвоить летчику высшее звание. Так Владимир Карват стал первым Героем Беларуси. Посмертно.

Уже несколько лет эта столичная школа с гордостью носит имя знаменитого летчика. А слава о его подвиге живет до сих пор и служит опорой для нового поколения.