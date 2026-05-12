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Новости по тегу #Герб и флаг Беларуси

У Минска есть свой стиль – о Государственных символах в городском пространстве поговорили с экспертом
12 мая 2026 10:09

У Минска есть свой стиль – о Государственных символах в городском пространстве поговорили с экспертом

«Это наше, белорусское» – как к Государственным символам страны относятся за рубежом
12 мая 2026 10:04

«Это наше, белорусское» – как к Государственным символам страны относятся за рубежом

День Государственных символов – как прошло шествие с самым большим флагом Беларуси
12 мая 2026 09:58

День Государственных символов – как прошло шествие с самым большим флагом Беларуси

Какие смыслы зашифрованы в цветах Государственного флага Республики Беларусь – объяснил эксперт
12 мая 2026 09:53

Какие смыслы зашифрованы в цветах Государственного флага Республики Беларусь – объяснил эксперт

Впечатляющий патриотический флешмоб состоялся на стадионе «Динамо» в Минске
11 мая 2026 06:49

Впечатляющий патриотический флешмоб состоялся на стадионе «Динамо» в Минске

Культурные традиции и патриотизм! В Витебске чествовали главные государственные символы
10 мая 2026 13:53

Культурные традиции и патриотизм! В Витебске чествовали главные государственные символы

На Кургане Славы выдающиеся жители Минской области пронесли 100-метровый государственный флаг
10 мая 2026 13:45

На Кургане Славы выдающиеся жители Минской области пронесли 100-метровый государственный флаг

Связующая нить поколений! Церемония чествования главных символов страны объединила сотни белорусов
10 мая 2026 13:42

Связующая нить поколений! Церемония чествования главных символов страны объединила сотни белорусов

На площади Государственного флага в Минске состоялся торжественный ритуал чествования госсимволов Беларуси
10 мая 2026 10:54

На площади Государственного флага в Минске состоялся торжественный ритуал чествования госсимволов Беларуси

В День Государственных символов в Гродно состоялась масштабная патриотическая акция
10 мая 2026 10:46

В День Государственных символов в Гродно состоялась масштабная патриотическая акция

По всей Беларуси пройдут ритуалы чествования государственных символов
10 мая 2026 07:55

По всей Беларуси пройдут ритуалы чествования государственных символов

Лукашенко: абраная народам трыяда дзяржаўных сімвалаў стала неад'емнай часткай нашай паўсядзённасці
10 мая 2026 07:33

Лукашенко: абраная народам трыяда дзяржаўных сімвалаў стала неад'емнай часткай нашай паўсядзённасці