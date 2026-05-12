Новости по тегу #Герб и флаг Беларуси

У нас есть системное оформление города. Это всегда замечают наши гости. У нас есть идея, смысл.
«Мы добились того, что мы белорусы, мы свободны, мы имеем свое лицо. Это лицо на международном уровне ценится. Почему к нам приезжают, с нами пытаются договориться, создать компании».
Здорово, когда молодые люди объединяются вокруг таких инициатив и сами их предлагают. Наше лишь дело со стороны органов власти, со стороны законодательных органов создать условия.
«Заложен смысл нашего отношения к Родине, нашего отношения к самим себе, наше отношение к семье, к детям».
Полторы тысячи представителей студенческой молодежи со всех уголков страны создали живой символ государственности.
У витебчан отношение к государственному флагу особое. Ведь их землячка Матрена Маркевич в 1917 году выткала узор «Восходящее солнце», который лег в основу орнамента на Государственном флаге.
Самый большой сцяг Минской области доверили нести лучшим работникам различных сфер – медикам, педагогам, правоохранителям, спасателям, а также молодежи.
По традиции самое масштабное торжество прошло на площади Государственного флага в Минске.
Участие приняли высшие должностные лица, ветераны, активисты общественных объединений и тысячи минчан.
Полотно размером 100 на 10 метров выпала честь нести лучшим студентам, спортсменам и курсантам Гродненской области.
На площади Государственного флага в эти минуты – особая атмосфера, пронизанная духом патриотизма и нашего единства.
В Беларуси День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. Праздник установлен указом Президента и отмечается ежегодно во второе воскресенье мая.
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