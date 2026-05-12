День Государственных символов – как прошло шествие с самым большим флагом Беларуси

Беларусь отмечает День Государственных символов – праздник, который традиционно следует за Днем Победы. В этом есть особый смысл. Память, история и государственность – все это соединяется в наших флаге, гербе и гимне. Флаг Беларуси поднимался в космос, побывал на высочайших вершинах планеты и в Антарктиде. Каждый раз это не просто жест, а заявление: мы есть, мы помним, мы гордимся. Но сегодня символы выходят за рамки официальных дат. Они становятся частью городской среды, личного выбора и даже повседневного стиля. О том, как в Минске читают символы страны поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Какие смыслы зашифрованы в цветах Государственного флага Республики Беларусь – объяснил эксперт
Екатерина Забенько, СТВ:
Можно ли сказать о том, что праздник Государственных символов стал молодежным? Потому что наверняка ключевые какие-то мероприятия придумывают именно они. Я представляю, какой ажиотаж за то, чтобы пронести огромное знамя по проспекту. Может быть, есть какой-то конкурс, как туда попасть для того, чтобы прикоснуться к этой истории?
Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Прежде всего, наши общественники активные – это штаб патриотический. С 10 часов утра 10 мая 2026 года началось шествие от музея Победы как раз таки вдоль проспекта Победителей до пересечения проспекта с улицей Орловской. Ребята идут с этим флагом с гордостью. Ведь это, можно сказать, форма командообразования. Они все вовлечены в какое-то очень значимое общее дело. Они несут наш флаг самый большой, флаг-рекордсмен. Несут вместе, гордо. Исполняют гимн, патриотические песни. Там знакомятся, происходит такое общение. Очень здорово, когда молодые люди объединяются вокруг таких инициатив и сами их предлагают. Наше лишь дело со стороны органов власти, со стороны законодательных органов создать те условия, о которых справедливо всегда говорит наш уважаемый Президент. Я считаю, что молодые люди сегодня, несмотря на действия интернета, цифровое пространство, очень четко понимают, идентифицируют по этой принадлежности. Любишь свою страну, любишь свой флаг, гордишься, носишь – ты наш человек, ты в нашей команде, ты в нашей большой семье белорусов.
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