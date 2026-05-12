День Государственных символов – как прошло шествие с самым большим флагом Беларуси

Беларусь отмечает День Государственных символов – праздник, который традиционно следует за Днем Победы. В этом есть особый смысл. Память, история и государственность – все это соединяется в наших флаге, гербе и гимне. Флаг Беларуси поднимался в космос, побывал на высочайших вершинах планеты и в Антарктиде. Каждый раз это не просто жест, а заявление: мы есть, мы помним, мы гордимся. Но сегодня символы выходят за рамки официальных дат. Они становятся частью городской среды, личного выбора и даже повседневного стиля. О том, как в Минске читают символы страны поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Какие смыслы зашифрованы в цветах Государственного флага Республики Беларусь – объяснил эксперт

Екатерина Забенько, СТВ:

Можно ли сказать о том, что праздник Государственных символов стал молодежным? Потому что наверняка ключевые какие-то мероприятия придумывают именно они. Я представляю, какой ажиотаж за то, чтобы пронести огромное знамя по проспекту. Может быть, есть какой-то конкурс, как туда попасть для того, чтобы прикоснуться к этой истории?