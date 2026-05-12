Какие смыслы зашифрованы в цветах Государственного флага Республики Беларусь – объяснил эксперт

Беларусь отмечает День Государственных символов – праздник, который традиционно следует за Днем Победы. В этом есть особый смысл. Память, история и государственность – все это соединяется в наших флаге, гербе и гимне. Флаг Беларуси поднимался в космос, побывал на высочайших вершинах планеты и в Антарктиде. Каждый раз это не просто жест, а заявление: мы есть, мы помним, мы гордимся. Но сегодня символы выходят за рамки официальных дат. Они становятся частью городской среды, личного выбора и даже повседневного стиля. О том, как в Минске читают символы страны поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
День Государственных символов – как прошло шествие с самым большим флагом Беларуси
Екатерина Забенько, СТВ:
Что на самом деле зашифровано в белорусских символах? Почему это так важно знать для того, чтобы понимать?
Григорий Атаманов, председатель Совета ветеранов Центрального района Минска, заместитель председателя Совета Коммунистической партии Беларуси:
Это наша самобытность, наша культура, наши традиции. Как развивались символы государственные, важно знать сегодня всем. Потому что именно в этом заложен смысл нашего отношения к Родине, нашего отношения к самим себе, наше отношение к семье, к детям. Потому что Родина у нас одна, как и мама.
Екатерина Забенько:
Люди приходят уже с пониманием символики или нужно все же объяснять какие-то базовые вещи? Что означает зеленый, красный цвет, наш орнамент?
Григорий Атаманов:
Красный цвет символизирует собой солнце – главный источник жизни, в принципе. Олицетворяет такие понятия, как воля, мужество, благородство. Что касается зеленого цвета – это символ природы, молодости, энергии любви, весны и возрождения. Цвет щедрости, доброты, созидательного труда. Это почему все на нашем флаге отражено. Что касается белого цвета, он означает духовную чистоту, святость, мудрость, согласие, свободу и знание. Эти все цвета имеют место быть на нашем государственном флаге.
Подробности в видео.