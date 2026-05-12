«Это наше, белорусское» – как к Государственным символам страны относятся за рубежом

Беларусь отмечает День Государственных символов – праздник, который традиционно следует за Днем Победы. В этом есть особый смысл. Память, история и государственность – все это соединяется в наших флаге, гербе и гимне. Флаг Беларуси поднимался в космос, побывал на высочайших вершинах планеты и в Антарктиде. Каждый раз это не просто жест, а заявление: мы есть, мы помним, мы гордимся. Но сегодня символы выходят за рамки официальных дат. Они становятся частью городской среды, личного выбора и даже повседневного стиля. О том, как в Минске читают символы страны поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Григорий Атаманов, председатель Совета ветеранов Центрального района Минска, заместитель председателя Совета Коммунистической партии Беларуси:

Отношение везде, в принципе, по-своему – особенно европейцы. Нас пытаются иногда повернуть не в ту сторону. Но мы белорусы были, есть и ими останемся. Поэтому эти наши Государственные символы отличают нас от других. Поэтому отношения мы хотим, чтобы были на равных со всеми, чтобы уважали нас белорусов. Наши символы – это показатель или наш паспорт, что мы имеем свою историю, традиции, обычаи, культуру. Это все наше. Абсолютно верно, что сегодня правильно делают, что учат этому молодежь. Но начинать надо все в семье. Мы добились того, что мы белорусы, мы свободны, мы имеем свое лицо. Это лицо на международном уровне ценится. Почему к нам приезжают, с нами пытаются договориться, создать компании. Посольства наши везде транслируют тоже наши символы. Это все отличает нас от других людей. Это наше, белорусское.

Подробности в видео.