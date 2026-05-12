У Минска есть свой стиль – о Государственных символах в городском пространстве поговорили с экспертом

Беларусь отмечает День Государственных символов – праздник, который традиционно следует за Днем Победы. В этом есть особый смысл. Память, история и государственность – все это соединяется в наших флаге, гербе и гимне. Флаг Беларуси поднимался в космос, побывал на высочайших вершинах планеты и в Антарктиде. Каждый раз это не просто жест, а заявление: мы есть, мы помним, мы гордимся. Но сегодня символы выходят за рамки официальных дат. Они становятся частью городской среды, личного выбора и даже повседневного стиля. О том, как в Минске читают символы страны поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

«Это наше, белорусское» – как к Государственным символам страны относятся за рубежом

Екатерина Забенько, СТВ:

Много действительно иностранцев приезжают и восхищаются. Удивляет их наш патриотизм, в принципе, отношение к Государственным символам. Вообще, оформляя столицу, учитываем ли мы международный опыт или у нас есть свой собственный путь?