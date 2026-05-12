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У Минска есть свой стиль – о Государственных символах в городском пространстве поговорили с экспертом

12 мая 2026 10:09
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Беларусь отмечает День Государственных символов – праздник, который традиционно следует за Днем Победы. В этом есть особый смысл. Память, история и государственность – все это соединяется в наших флаге, гербе и гимне. Флаг Беларуси поднимался в космос, побывал на высочайших вершинах планеты и в Антарктиде. Каждый раз это не просто жест, а заявление: мы есть, мы помним, мы гордимся. Но сегодня символы выходят за рамки официальных дат. Они становятся частью городской среды, личного выбора и даже повседневного стиля. О том, как в Минске читают символы страны поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

«Это наше, белорусское» – как к Государственным символам страны относятся за рубежом

Екатерина Забенько, СТВ:
Много действительно иностранцев приезжают и восхищаются. Удивляет их наш патриотизм, в принципе, отношение к Государственным символам. Вообще, оформляя столицу, учитываем ли мы международный опыт или у нас есть свой собственный путь?

У Минска есть свой стиль – о Государственных символах в городском пространстве поговорили с экспертом-2

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама»:
Конечно, мы отслеживаем международные тенденции, современные в части оформления городского пространства. Но с уверенностью можем сказать, что у нашей страны, Минска в частности, есть свой стиль. Есть своя узнаваемость и привлекательность, которая не остается незамеченной нашими гостями. Сколько раз мы слышали, как они восхищались тем, что их окружает в нашем городском пространстве, как они могут раствориться и получать удовольствие. У нас это не просто хаотичное оформление города. У нас смысловое оформление города, которое несет в себе идею. Более того, комплексное оформление города. Когда какие-то разрозненные конструкции, отдельно стоящие создают визуальный шум, какой-то визуальный хаос, у нас этого нет. У нас есть системное оформление города. Это всегда замечают наши гости. У нас есть идея, смысл. Мы этим гордимся.

Подробности в видео.

# Екатерина Забенько # Татьяна Бугоркова # Герб и флаг Беларуси

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