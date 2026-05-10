Лукашенко: абраная народам трыяда дзяржаўных сімвалаў стала неад'емнай часткай нашай паўсядзённасці

Эти майские дни для каждого белоруса наполнены особым смыслом. Накануне вся страна отметила великую дату – День Победы. Мы вновь поклонились подвигу тех, кто отстоял наше право на жизнь и свободу. Сегодня это чувство гордости находит свое продолжение в другом значимом празднике. В Беларуси – День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. Праздник установлен указом Президента и отмечается ежегодно во второе воскресенье мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственные символы являются воплощением нашей истории, единства, независимости и стремления к миру. Это то, что делает нас белорусами и напоминает всему миру о нашем праве быть собой. Государственные флаг и герб – жители страны выбрали по итогам референдума в мае 1995 года. Инициатором его проведения стал Александр Лукашенко. Большинство граждан поддержали изменение символики. За новые герб и флаг проголосовали более 75 %. Сегодня в честь главных символов государства – торжества по всей стране. Главная церемония состоится на площади Государственного флага. C Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна соотечественников поздравил глава государства.