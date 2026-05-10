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По всей Беларуси пройдут ритуалы чествования государственных символов

10 мая 2026 07:55
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Государственные флаг, герб и гимн – неотъемлемые атрибуты независимости, которые хранят память о подвигах наших предков и вместе с тем олицетворяют победы современного поколения белорусов. Сегодня, 10 мая, по всей стране пройдут церемонии чествования государственных символов. В Минске она состоится в знаковом для каждого белоруса месте – на площади Государственного флага. Ведь именно здесь располагается самый большой в Беларуси Государственный флаг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все подробности расскажет Алеся Иванова.

По всей Беларуси пройдут ритуалы чествования государственных символов-2

Алеся Иванова, корреспондент:
На площади Государственного флага в эти минуты – особая атмосфера, пронизанная духом патриотизма и нашего единства. 

По всей Беларуси пройдут ритуалы чествования государственных символов-4

Здесь собрались сотни, если не тысячи, человек – представители молодежи, общественных организаций, госорганов, партий. И, конечно, такой масштаб и сам формат церемонии еще раз подчеркивает глубокое уважение белорусов к государственным символам. Люди гордятся своей страной и достижениями.

По всей Беларуси пройдут ритуалы чествования государственных символов-6

Алексей Балыш, начальник технологического бюро «Амкодор-Унимод»:
Молодежь, которая не помнит истории, либо же страна, которая не помнит свою историю, не имеет залога на светлое будущее. Поэтому я считаю, что молодежь, в том числе, должна чтить свои национальные символы, помнить историю своей страны, чтобы не повторять ошибки прошлого в будущем. 

По всей Беларуси пройдут ритуалы чествования государственных символов-8

Наши символы являются отражением героизма, патриотизма нашего народа. И очень важно, чтобы молодежь помнила и гордилась нашей страной. 

По всей Беларуси пройдут ритуалы чествования государственных символов-10

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Уже начиная с детского сада, наши самые маленькие детки знакомятся с государственными символами. Оканчивая детский сад, они подпевают наш гимн. Но безусловно, приходя в школу, все торжественные линейки, начало, окончание четвертей, все государственные праздники, они начинаются именно с торжественного выноса нашего Государственного флага и исполнения Государственного гимна. 

Подробности в видео.

# Герб и флаг Беларуси # Андрей Иванец

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