По всей Беларуси пройдут ритуалы чествования государственных символов

Государственные флаг, герб и гимн – неотъемлемые атрибуты независимости, которые хранят память о подвигах наших предков и вместе с тем олицетворяют победы современного поколения белорусов. Сегодня, 10 мая, по всей стране пройдут церемонии чествования государственных символов. В Минске она состоится в знаковом для каждого белоруса месте – на площади Государственного флага. Ведь именно здесь располагается самый большой в Беларуси Государственный флаг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все подробности расскажет Алеся Иванова.

Алеся Иванова, корреспондент:

На площади Государственного флага в эти минуты – особая атмосфера, пронизанная духом патриотизма и нашего единства.

Здесь собрались сотни, если не тысячи, человек – представители молодежи, общественных организаций, госорганов, партий. И, конечно, такой масштаб и сам формат церемонии еще раз подчеркивает глубокое уважение белорусов к государственным символам. Люди гордятся своей страной и достижениями.

Алексей Балыш, начальник технологического бюро «Амкодор-Унимод»:

Молодежь, которая не помнит истории, либо же страна, которая не помнит свою историю, не имеет залога на светлое будущее. Поэтому я считаю, что молодежь, в том числе, должна чтить свои национальные символы, помнить историю своей страны, чтобы не повторять ошибки прошлого в будущем.

Наши символы являются отражением героизма, патриотизма нашего народа. И очень важно, чтобы молодежь помнила и гордилась нашей страной.