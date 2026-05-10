Культурные традиции и патриотизм! В Витебске чествовали главные государственные символы

Вместе со всей страной День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна празднуют жители и гости Витебска. К масштабным торжествам присоединились сотни человек. Все с гордостью следили, как по центральному проспекту города несли 100-метровое полотно Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У витебчан отношение к государственному флагу особое. Ведь их землячка Матрена Маркевич в 1917 году выткала узор «Восходящее солнце», который лег в основу орнамента на Государственном флаге. И сегодня жители Витебска с гордостью заявили: наши флаг, герб и гимн – отражают историческую память, культурные традиции и патриотизм белорусов.

Максим Батурский, председатель первичной организации РОО «Патриоты Беларуси» станкостроительного предприятия: Это по-настоящему важный день. Так же, как и День Победы. Так как это история. И молодежь должна чтить свою историю. Молодежь прежде всего должна трудиться на свою страну. Трудиться в промышленной, в аграрной, в сельскохозяйственной – в любой сфере структуры, чтобы государство развивалось. Но и так же чтить и уважать свои государственные символы.

Светлана Медведько, председатель объединенной профсоюзной организации предприятия «Витебскоблгаз»:

Для меня это очень торжественный такой момент, потому что с государственных символов, с их знания, когда поешь гимн, когда смотришь на флаг, когда поднимают, это чувство гордости, принадлежности к нации, к народу, к стране. Это нечто объединяющее белорусский народ.

Примечательно, что торжественные мероприятия в Витебске прошли на площади Флага и Герба, которую открыли в 2025 году. А в нынешнем – к празднику остановочный пункт «Проспект Строителей» переименовали в «Площадь Флага и Герба».