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Впечатляющий патриотический флешмоб состоялся на стадионе «Динамо» в Минске

11 мая 2026 06:49
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На стадионе «Динамо» состоялся впечатляющий патриотический флешмоб: полторы тысячи представителей студенческой молодежи со всех уголков страны создали живой символ государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впечатляющий патриотический флешмоб состоялся на стадионе «Динамо» в Минске-2

Участники расположились в специальной конструкции и синхронно поднимали над головами фотографии с изображением флага. Каждое движение фиксировали около десятка видеооператоров – эти кадры могут войти в будущие промо-ролики и документальные фильмы. Акция прошла в рамках инициативы «Ганаруся роднымі сімваламі», которая пробуждает интерес к национальной истории и культуре.

Впечатляющий патриотический флешмоб состоялся на стадионе «Динамо» в Минске-4

Иван Филиппов, студент Академии управления при Президенте Беларуси:
Для меня День Государственных символов – это особенный праздник, который показывает нашу любовь к нашей Родине, также он показывает нашу степень связи в нашем обществе, что все мы едины, что мы трудимся во имя нашей страны. Также он показывает нашу единую историю, напоминает нам о нашем суверенитете, о нашей самобытности. Поэтому этот праздник вызывает только чувство гордости за нашу страну.

Атмосфера на стадионе была вдохновляющей: энергия молодости и чувство единства буквально витали в воздухе. Этот день наверняка надолго запомнится участникам.

# Молодежь Беларуси # Герб и флаг Беларуси

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