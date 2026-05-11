Впечатляющий патриотический флешмоб состоялся на стадионе «Динамо» в Минске

На стадионе «Динамо» состоялся впечатляющий патриотический флешмоб: полторы тысячи представителей студенческой молодежи со всех уголков страны создали живой символ государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники расположились в специальной конструкции и синхронно поднимали над головами фотографии с изображением флага. Каждое движение фиксировали около десятка видеооператоров – эти кадры могут войти в будущие промо-ролики и документальные фильмы. Акция прошла в рамках инициативы «Ганаруся роднымі сімваламі», которая пробуждает интерес к национальной истории и культуре.

Иван Филиппов, студент Академии управления при Президенте Беларуси:

Для меня День Государственных символов – это особенный праздник, который показывает нашу любовь к нашей Родине, также он показывает нашу степень связи в нашем обществе, что все мы едины, что мы трудимся во имя нашей страны. Также он показывает нашу единую историю, напоминает нам о нашем суверенитете, о нашей самобытности. Поэтому этот праздник вызывает только чувство гордости за нашу страну.

Атмосфера на стадионе была вдохновляющей: энергия молодости и чувство единства буквально витали в воздухе. Этот день наверняка надолго запомнится участникам.