Связующая нить поколений! Церемония чествования главных символов страны объединила сотни белорусов

Связующая нить поколений и символ нашей независимости. Беларусь отмечает День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. Это не просто официальные атрибуты, это история и душа нашего народа, воплощенные в цвете, форме и звуке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн являются символами единства и стремления к миру. Это то, что делает нас белорусами и напоминает всему миру о нашем праве быть собой. Поздравление Александра Лукашенко соотечественникам с праздником зачитал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Государственные флаг и герб – жители страны выбрали по итогам референдума в мае 1995 года. Инициатором его проведения стал Александр Лукашенко. Вот уже больше 30 лет наши символы воплощают исторические, духовные и нравственные черты нации, особенности культуры, мировоззрения, а также принципы созидательного труда и мира. Уважение к гербу, гимну и флагу является неотъемлемой частью личной культуры и тем самым эталоном воспитания подрастающего поколения.

Я считаю, что современные молодежь обязаны чтить государственные символы, так как мы принадлежим такой прекрасной стране, как Республика Беларусь. Мы свободны, мы трудолюбивы.

Для меня государственные символы это то, что нас объединяет и укрепляет нашу страну. То, что дает уверенность в завтрашнем дне.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это те символы, на которые люди должны ориентироваться, которые ведут за собой и в труде, и в каких-то боевых вопросах по защите нашего Отечества. Государственные символы важны и для международного позиционирования нашей страны. И вот как люди относятся к своим государственным силам, в том числе судят и о стране, о государстве.

Яркой частью масштабного праздника стало шествие с самым большим флагом Беларуси. Оно стартовало от стелы «Минск – город-герой». Сцяг, длиной пол километра и шириной 9 метров, несли около 800 человек. Это известные деятели культуры, спорта, СМИ. Впервые в этом году аналогичные мероприятия прошли во всех областных центрах страны. Это еще раз подтверждает: Беларусь – сильное и независимое государство.