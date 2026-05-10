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Связующая нить поколений! Церемония чествования главных символов страны объединила сотни белорусов

10 мая 2026 13:42
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Связующая нить поколений и символ нашей независимости. Беларусь отмечает День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. Это не просто официальные атрибуты, это история и душа нашего народа, воплощенные в цвете, форме и звуке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Связующая нить поколений! Церемония чествования главных символов страны объединила сотни белорусов-2

По традиции самое масштабное торжество прошло на площади Государственного флага в Минске. Церемония чествования главных символов страны объединила сотни белорусов – высших должностных лиц, ветеранов, активистов общественных объединений и молодежь.

Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн являются символами единства и стремления к миру. Это то, что делает нас белорусами и напоминает всему миру о нашем праве быть собой. Поздравление Александра Лукашенко соотечественникам с праздником зачитал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. 

Лукашенко: абраная народам трыяда дзяржаўных сімвалаў стала неад'емнай часткай нашай паўсядзённасці.

Связующая нить поколений! Церемония чествования главных символов страны объединила сотни белорусов-4

Ключевым и самым трепетным моментом церемонии чествования госсимволов стало принесение клятвы верности представителями молодежи из всех областей и Минска. 

Государственные флаг и герб – жители страны выбрали по итогам референдума в мае 1995 года. Инициатором его проведения стал Александр Лукашенко. Вот уже больше 30 лет наши символы воплощают исторические, духовные и нравственные черты нации, особенности культуры, мировоззрения, а также принципы созидательного труда и мира. Уважение к гербу, гимну и флагу является неотъемлемой частью личной культуры и тем самым эталоном воспитания подрастающего поколения. 

Связующая нить поколений! Церемония чествования главных символов страны объединила сотни белорусов-6

Я считаю, что современные молодежь обязаны чтить государственные символы, так как мы принадлежим такой прекрасной стране, как Республика Беларусь. Мы свободны, мы трудолюбивы. 

Связующая нить поколений! Церемония чествования главных символов страны объединила сотни белорусов-8

Для меня государственные символы это то, что нас объединяет и укрепляет нашу страну. То, что дает уверенность в завтрашнем дне. 

Связующая нить поколений! Церемония чествования главных символов страны объединила сотни белорусов-10

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это те символы, на которые люди должны ориентироваться, которые ведут за собой и в труде, и в каких-то боевых вопросах по защите нашего Отечества. Государственные символы важны и для международного позиционирования нашей страны. И вот как люди относятся к своим государственным силам, в том числе судят и о стране, о государстве.

Яркой частью масштабного праздника стало шествие с самым большим флагом Беларуси. Оно стартовало от стелы «Минск – город-герой». Сцяг, длиной пол километра и шириной 9 метров, несли около 800 человек. Это известные деятели культуры, спорта, СМИ. Впервые в этом году аналогичные мероприятия прошли во всех областных центрах страны. Это еще раз подтверждает: Беларусь – сильное и независимое государство. 

# Герб и флаг Беларуси # Сергей Рачков

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