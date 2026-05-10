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В День Государственных символов в Гродно состоялась масштабная патриотическая акция

10 мая 2026 10:46
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Центральная площадь Гродно сегодня, 10 мая, была расцвечена в национальных цветах. В городе состоялась церемония чествования государственных символов. По улице Советской пронесли гигантское полотнище площадью в тысячу квадратных метров. Масштабная акция объединила сотни людей разных поколений, для которых флаг, герб и гимн – не просто официальные атрибуты, а личный повод для гордости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В День Государственных символов в Гродно состоялась масштабная патриотическая акция-2

Впереди колонны – байкеры с государственными флагами, которые открыли путь главному символу праздника. Полотно размером 100 на 10 метров выпала честь нести лучшим студентам, спортсменам и курсантам Гродненской области. Всего их – 260 человек. Все вместе гродненцы исполнили Государственный гимн. В этот торжественный день подрастающее поколение дало клятву на верность Родине.

В День Государственных символов в Гродно состоялась масштабная патриотическая акция-4

Карина Мистюк, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: 
Мы, как молодежь, создаем наше настоящее и будущее, и без элементов, которые нас объединяют, мы не можем представить единство белорусского народа, поэтому, безусловно, этот праздник важен для каждого из нас. 

В День Государственных символов в Гродно состоялась масштабная патриотическая акция-6

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
Вообще, символизм объединяет людей вокруг общей идеи. Идея у нас ярко и лаконично высказана Президентом: за сильную и процветающую Беларусь. И каждый сегодня на празднике должен для себя задать вопрос: «А что я сделал для своей Родины?»

В Гродно праздничные мероприятия продолжаются. А в 14 часов в городе пройдет историческая реконструкция с форсированием реки Неман – это ключевой эпизод из истории освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. 

# Герб и флаг Беларуси # Великая Отечественная война

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