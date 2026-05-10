На площади Государственного флага в Минске состоялся торжественный ритуал чествования госсимволов Беларуси

Верность традициям и взгляд в будущее. На площади Государственного флага в Минске состоялся торжественный ритуал чествования государственных символов Беларуси. Участие приняли высшие должностные лица, ветераны, активисты общественных объединений и тысячи минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн являются отражением нашей истории, единства, независимости и стремления к миру. Это то, что делает нас белорусами и напоминает всему миру о нашем праве быть собой. Поздравление Александра Лукашенко соотечественникам с праздником зачитал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Ключевым и самым трепетным моментом церемонии чествования госсимволов стало принесение клятвы верности представителями молодежи из всех областей и Минска. Государственные флаг и герб жители страны выбрали по итогам референдума в мае 1995 года. Инициатором его проведения стал Александр Лукашенко.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси: Герб, флаг, гимн – это неизменные атрибуты любого государства. Они, как правило, во всех странах несут особенности характера, традиций, культуры той или иной государства. И, конечно, для нас это абсолютно не исключение. Для нас это символы, цементирующие нацию, в которых заложены самые главные идеи нашей государственности и наших традиций, культуры белорусского народа – миролюбивого, стремящегося к труду, красивого, яркого.

Арина Шарухо, курсант Белорусской государственной академии авиации:

Для меня государственные символы значат любовь к своей Родине. Это значит ценить свое прошлое, жить в настоящем и знать, что будет в будущем.

Яркой частью праздника стало шествие с самым большим флагом Беларуси. Оно стартовало от стелы «Минск – город-герой». Сцяг длиной полкилометра и шириной 9 метров несли около 800 человек. Это известные деятели культуры, спорта, СМИ. Во главе колонны – расчет барабанщиков-кадетов – новинка этого года. Впервые в этом году аналогичные мероприятия прошли во всех областных центрах страны. Это еще раз подтверждает: Беларусь – сильная и единая страна.