Самое крупномасштабное сражение в истории – как была одержана Победа в Великой Отечественной войне

Майский календарь отсчитывает последние дни накануне юбилея Великой Победы. Ровно 80 лет назад под ударами советских войск пала столица фашистского «рейха» – Берлин. До 9 мая оставалась ровно неделя. Эту победную историю, равно как и все ужасы войны, оккупации, кровопролитных сражений, чудовищных преступлений фашистов белорусы не забудут никогда. И память о событиях Великой Отечественной – часть нашей национальной идеи.

Об этом заявил Александр Лукашенко в Волгограде. Город-герой на днях принимал масштабный союзный форум «Великое наследие – общее будущее», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.