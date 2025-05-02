Самое крупномасштабное сражение в истории – как была одержана Победа в Великой Отечественной войне
Майский календарь отсчитывает последние дни накануне юбилея Великой Победы. Ровно 80 лет назад под ударами советских войск пала столица фашистского «рейха» – Берлин. До 9 мая оставалась ровно неделя. Эту победную историю, равно как и все ужасы войны, оккупации, кровопролитных сражений, чудовищных преступлений фашистов белорусы не забудут никогда. И память о событиях Великой Отечественной – часть нашей национальной идеи.
Об этом заявил Александр Лукашенко в Волгограде. Город-герой на днях принимал масштабный союзный форум «Великое наследие – общее будущее», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Берлинская стратегическая наступательная операция началась в середине апреля 1945 года. Именно она завершила Великую Отечественную войну полной и безоговорочной победой Советского Союза над фашистской Германией. В самом крупномасштабном сражении в мировой истории с обеих сторон участвовали около 3,5 миллионов человек. Финальный шаг к Победе был сделан силами войск трех фронтов: 1-го Белорусского – под командованием Георгия Жукова, 2-го Белорусского – под началом Константина Рокоссовского и 1-го Украинского – под командованием Ивана Конева.
Неоценимый вклад внесли также 18-я воздушная армия, 3 корпуса войск ПВО, Днепровская военная флотилия. В ходе этой операции Красная армия 2 мая захватила столицу Третьего рейха – Берлин. Сокрушила последние и наиболее мощные силы противника, что привело к его капитуляции всего через семь дней. Война таким образом победоносно завершилась. За мужество и героизм, проявленные в ходе операции, медалью «За взятие Берлина» отмечены тысячи военнослужащих.