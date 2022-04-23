Лазуткин: «Одно дело – воевать на фронте, другое дело – на камеру вандалить кувалдой памятник Жукову»

Варварское уничтожение памятников советским солдатам в Европе – целенаправленная политическая акция, уверены многие эксперты. Народы Старого Света должны забыть тех, кто их освободил, чтобы вспомнить тех, от кого освободили. Возрождение не только украинского нацизма, но и европейского – не просто реальность, а уже действующий геополитический проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжат тему Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в рубрике «Тайные пружины политики 2.0». «Посмотрите, мы рвем все наши связи с Россией, которые были, исторические, культурные, военные»

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Андрей, война с памятниками. Не смогли победить живых, сейчас воюют с мертвыми. Но это уже давняя тенденция. Лет 10 это происходит. Но сейчас это пошло тотально, массово, во всех странах Европы, очень сильно в Польше. И это делается демонстративно, в прямом эфире. Не какие-то там нацики пришли, чето нарисовали, а мэр какого-нибудь города кран привозит, люди аплодируют, запускают. Вот зачем это? Андрей Лазуткин, политолог:

Ну, если брать Украину, те же самые видео, где тероборона там сносит эти памятники. Ну понятно, что одно дело – воевать на фронте, другое дело – на камеру вандалить кувалдой памятник Жукову или еще кому-то. Конечно, тут надо меньше смелости. И понятно, что это рассчитано на внутреннее потребление. То есть посмотрите, мы рвем все наши связи с Россией, которые были, связи исторические, культурные, военные, какую-то народную память, которая остается. Плюс очень важно – символизм перед 9 Мая. Показать, что вот, даже та общая победа, которая нас объединяет, худо-бедно все СНГ сегодня, – это то, от чего мы отказываемся. Потому что сносить уже даже своим землякам, которые были, допустим, военачальниками и воевали, – это уже надо не иметь уже вообще никаких моральных принципов.

Григорий Азаренок:

При этом мы видим, что в Прибалтике просто запрещают празднование 9 Мая, говорят, что будут арестовывать всех, кто придет куда-то что-то праздновать. У них у всех день капитуляции 8-го. Странный праздник траура с красными маками и так далее. Вот чтобы наши зрители понимали. Как интересно. По европейскому времени 8 мая Кейтель подписал капитуляцию. И у них это день траура. Как-то очень символично получается. Андрей Лазуткин:

Ну понятно, потому что мы празднуем не победу России, а мы отдаем дань памяти всем погибшим. Это совсем уже другой праздник получается. Григорий Азаренок:

При этом мы видим, что, с одной стороны, памятники сносятся, уничтожается все советское, вся память о той войне. Я не знаю, доберутся ли они до Трептов-парка, до «Алеши» в Болгарии. Вполне возможно, мне кажется, в этой нынешней истерике. Но при этом мы видим, что, с другой стороны, у русских войск все больше советских флагов появляется. Понятно, что это инициатива снизу. Вот эта бабушка знаменитая. И на освобожденных территориях люди достают из каких-то подвалов, из схронов красные флаги. То есть мы видим, что фактически все к этому и пришло. «Важный посыл украинской пропаганды, что против нас воюют только русские. Но это не так»

Андрей Лазуткин:

Важный посыл украинской пропаганды, что против нас воюют только русские. Но это не так. То есть большая часть – это группировка ДНР, ЛНР. И это те же самые бывшие граждане Украины. Вот вы их не отличите от тех же жителей Харькова или, например, Мариуполя. И там воюют люди, у которых как раз таки убеждения советские гораздо сильнее, может быть, чем в среднем, если брать какие-то российские войска. И вот эти вещи, красные флаги или восстановление советских памятников и памятников Ленина, – это больше происходит по инициативе тех групп, которые связаны с ДНР, с ЛНР. То есть там выраженная идеология, и они понимают, что вот, мы пришли сюда, чтобы восстановить нормальный порядок. То есть мы против нацизма воюем. А что мы делаем вместо? Вместо мы делаем вот это. А если даже брать какую-то остальную часть российской идеологии, ну, понимаете, с начала войны мы видели такой целый парад общественного мнения. У нас что-то было похожее в 2020 году, когда… Григорий Азаренок:

Звезды. Андрей Лазуткин:

Да, звезды и прочее. Вот они высказали свое ценное мнение по поводу военных событий. Григорий Азаренок:

И это все новая буржуазия.

Андрей Лазуткин:

Но до операции они формировали тоже общественное мнение. Люди, которые каждый день видят их на экране, считают, что раз он считает вот так, значит, и я так должен считать. Когда этот человек очень презрительно высказывается о войсках, о целях операции, о собственном правительстве, все это сеет определенную смуту. Может быть, не во всем народе, но в тех группах социальных, которые связаны со столичным населением, которые более богатые, которые не живут где-то в провинции, не связаны с армией, а которые часто летают за границу, которые там имеют капиталы, которые сами находятся с этом светском обществе. И это же тоже идеология, по факту какая она есть, то есть с одной стороны этот полюс, который борется за что-то советское, за социальную справедливость, как у нас, а есть другой полюс, который хочет просто жить комфортно, дружить с Западом и красиво летать отдыхать в Ниццу какую-нибудь. И все это, к сожалению, в России тоже было. До спецоперации. Григорий Азаренок:

Идеологически нам все рассказывали, что советские лозунги, штампы – это все бред, ерунда. Просто компрадорская буржуазия. «Западные группировки через «Азов» налаживали связи с украинским крылом восточноевропейского национализма»

Андрей Лазуткин:

Вы упоминали Германию. Если мы возьмем сегодня состояние общества, то там неонацистские группировки никогда не имели массовой поддержки. Если мы берем ФРГ, их там обвиняли в неонацизме, но на самом деле там был довольно жесткий контроль этих вещей. И то, что там сегодня появилось, направлено скорее не против русских, а против диаспор арабских, негритянских выходцев, против мусульман. И неонацизм, который есть сегодня в Европе, он именно антиисламский. Это то, что было до специальной военной операции. Но западные группировки через «Азов» налаживали связи с украинским крылом восточноевропейского национализма. А это уже совсем другой национализм. Если эти против ислама, то наши замечательные украинцы все были против русских. И происходит постепенное сближение оппозиций. И, с одной стороны, на Западе начинают сносить российские памятники, говорить, что «мы тоже против России выступаем». Но, с другой стороны, украинцы, азовцы, получили выход на широкий простор. Но Европе нормальной этого не нужно, потому что появление экстремистов любого толка, неважно, это будут ваххабиты или нацисты, это все ваше общество дестабилизирует. Ваша задача – чтобы их просто не было. Но это если вы европеец, а не американец. «Это очень похоже на стратегию. Из-за голода сейчас хлынут еще миллионы мигрантов из Африки, Ближнего Востока»

Григорий Азаренок:

Это очень похоже на стратегию. Из-за голода сейчас хлынут еще миллионы мигрантов из Африки, Ближнего Востока в Европу. Плюс популяризация нацизма, плюс экономическая ситуация из-за санкций против России, из-за нефти и так далее. Но это классическая ситуация прихода Гитлера к власти. Андрей Лазуткин:

Дальше они объяснят населению, кто во всем этом виноват. Понятно, что Россия виновата, но во вторую очередь это будут центральные органы Европейского союза и Германия, потому что Германия как локомотив, который все это тянет, ее надо из Евросоюза выкинуть. Тогда это станет более слабый блок, потом его надо еще расколоть на кучу мелких частей. В этом плане радикальные группировки, их называют еще евроскептиками, ультраправыми, неонацистами, это, безусловно, их повестка, и они в этом плане будут работать. Британия уже провела отличный Brexit. Это был прецедент, а дальше надо вытащить из Евросоюза все экономики, после чего это будет довольно сложный депрессивный регион, который окажется с массой кризисов по своему периметру, с войной, возможно, на границе с Россией, с Украиной. Безусловно, это все его ослабит, и американцам это будет только на руку. «Один из сценариев рассматривают – провокация Украины против Беларуси»

Григорий Азаренок:

Один из сценариев рассматривают – провокация Украины против Беларуси. Мы видим, уже были сообщения в интернете, что какие-то войска к нам сюда стягиваются, поляки сильную группировку собрали. Андрей Лазуткин:

Ну, если помните 1944 год, то немцы тоже ожидали нападения на территории Украины, а провели «Багратион» в Беларуси. Для этого проводилась радиоигра. Об этих событиях был фильм – «В августе 44-го…». Надо было убедить немцев, что мы стягиваем войска на украинское направление. Я думаю, сегодня что-то похожее происходит со стороны Украины. Поскольку они ожидают генеральное сражение в Донбассе, надо российские войска тянуть сюда. А как это сделать? Надо, чтобы перебросить на границу, убедить нас, что здесь будет какой-то украинский удар, чтобы часть группировки была переброшена обратно в Беларусь и ослабилось давление на котлы в Донбассе. Григорий Азаренок:

Ну а поляки не сунутся? У них чешется же всегда.