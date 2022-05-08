Азарёнок: Лукашенко первый на постсоветском пространстве стал праздновать 9 Мая так, как заслужили предки

Новости Беларуси. Уже второй год подряд День герба и флага символично совпадает с празднованием Дня Победы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И действительно, тот референдум 1995 года, утвердивший наши символы, символизировал Победу над реинкарнацией фашизма. Вторая попытка нацистского реванша была в 2020-м. И снова Беларусь под своими историческими символами выстояла и победила. Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина продолжат в авторской рубрике «Паноптикум».

Григорий Азаренок, СТВ:

Перед каждым Днем Победы поднимается вой. Выползает слизь, тарантулы, улитки, БЧБ-опарыши, либеральные навозные жуки, масонствующие стрекозы, интернетные корнееды, и с подлейшим лицемерным видом они заводят свои воловьи глаза вниз и твердят одно – стыдно, стыдно, стыдно. Им всегда стыдно. Стыдно за нашу страну. За наш народ. За предков наших. За историю. За нынешнее поколение. Перед главным их хозяином – Западом, перед паноптикумом им очень стыдно.

Началось это в конце 1980-х. Бредовыми публикациями про «завалили трупами», «пироманку Зою», «алкоголика Матросова», «виноватых партизан, из-за которых жгли деревни». Не уставая, подлые козлы строчили статейки и книги про доброго Кубе, открывшего «беларускія школкі». А вспомните 1995 год в России. Главной причиной празднования юбилея Победы был только вожделенный приезд Клинтона. Даже с Красной площади перенесли, чтобы не смущать друга Билла. Только бы хозяин приехал. Только бы полизать его агреман, только бы изогнуться перед ним в три погибели, только бы еще и еще раз заверить его в нашей покорности.

Григорий Азаренок:

Лукашенко свернул всему этому голову. Он первый на постсоветском пространстве стал праздновать День Победы так, как это заслужили наши предки. Это праздник. Праздник воли. Силы. Торжества нашего. Нашего героизма. Нашего оружия. Нашей славы. Мы одолели самую мощную, страшную, могучую, самую большую в мире силу. Мы переломили черную ось истории. Немцы против нас воевали? Не врите, скоты. Здесь были немцы, французы, испанцы, португальцы, бельгийцы, румыны, поляки, латыши, литовцы, эстонцы, шведы, болгары, австрийцы, венгры, итальянцы, словенцы, словаки, хорваты. А всю эту махину питали американские и британские деньги вплоть до 1944 года. Вы все были здесь, бесы. Вся эта гнилая Европа. Красно-черный Евросоюз. Все подлецы и захватчики, вы все хотели здесь поживиться, вы все устраивали здесь геноцид. И вы ничуть не изменились. Мы из освободили, и они нам этого не простят – сказано было Жуковым. Очень точно.