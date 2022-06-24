210 лет назад 24 июня началась Отечественная война 1812 года

Сегодня 24 июня. 210 лет назад в этот день началась Отечественная война 1812 года. Войска Наполеона, 640 тысяч человек, переправились через реку Неман около современного Каунаса и вторглись на территорию Российской империи. Неприятелю противостояли около 240 тысяч русских солдат. На первом этапе войны русская армия с боями отступала от границ России до Москвы, дав перед Москвой Бородинское сражение.
На втором этапе кампании наполеоновская армия сначала маневрировала, стремясь уйти в неразоренные войной местности, а затем начала отступать. Окончательный разгром великой армии Наполеона произошел в сражении у реки Березины в ноябре 1812 года. От 600-тысячной армии остались лишь 30 тысяч солдат.
В 1945 году 24 июня в Москве состоялся исторический Парад Победы советских воинов-победителей. По Красной площади прошли сводные полки десяти фронтов, наркоматов обороны и Военно-морского флота, военно-учебных заведений и войск Московского гарнизона. Завершила марш колонна солдат с 200 опущенными знаменами разгромленных немецко-фашистских войск, которые бросали к подножию мавзолея. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал – маршал Георгий Жуков. Обоим было по 49 лет. Скромным участником парада был генерал-майор Леонид Брежнев.
24 июня 1973-го во время исторического визита в США советского лидера Леонида Брежнева он объявил об окончании холодной войны. Фраза советского генсека прозвучала не на пустом месте – США и СССР действительно сделали шаги навстречу друг другу. За год до визита в США, в мае 1972 года, между странами был подписан ключевой Договор по противоракетной обороне, а также Договор по ограничению стратегических вооружений. Начались переговоры о сокращении вооружений, сотрудничество в научно-технической и культурной областях. Все это стало возможным благодаря политике «разрядки», провозглашенной Брежневым и президентом США Ричардом Никсоном. К сожалению, сегодня ситуация в российско-американских отношениях уже мало напоминает ту, когда лидеры двух держав могли обсуждать глобальные проблемы, даже несмотря на идеологическое противостояние.
Пусть вам сегодняшний день запомнится чем-то хорошим!