210 лет назад 24 июня началась Отечественная война 1812 года

24 июня 210 лет назад в этот день началась Отечественная война 1812 года

Сегодня 24 июня. 210 лет назад в этот день началась Отечественная война 1812 года. Войска Наполеона, 640 тысяч человек, переправились через реку Неман около современного Каунаса и вторглись на территорию Российской империи. Неприятелю противостояли около 240 тысяч русских солдат. На первом этапе войны русская армия с боями отступала от границ России до Москвы, дав перед Москвой Бородинское сражение.

На втором этапе кампании наполеоновская армия сначала маневрировала, стремясь уйти в неразоренные войной местности, а затем начала отступать. Окончательный разгром великой армии Наполеона произошел в сражении у реки Березины в ноябре 1812 года. От 600-тысячной армии остались лишь 30 тысяч солдат.

В 1945 году 24 июня в Москве прошел Парад Победы