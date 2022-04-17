Политолог: Европу, как баранью ногу чесноком, напичкали американским ядерным оружием

Еще один монумент не пережил того, что сегодня творится в мире. В Харькове местные националисты снесли памятник Георгию Жукову, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще в 1945-м, сразу после взятия Берлина, маршал Победы сказал Рокоссовскому: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Точнее и не скажешь о происходящем сейчас. Есть что добавить и нашему международному эксперту Вадиму Елфимову.

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу хорошие новости? Вот очередная. Европе занялись памятниками. Казалось бы, хорошее дело, ведь раньше почти все памятники там годами пылились, шелушились, трескались, загаживались голубями. Как вот этот «медный всадник апокалипсиса». Видите, он еще что-то механически вещает, про войну и «путинское повышение цен». И тут на него – бац! Вернее, плюм! Не ври, дядька! Это голубь пролетел. И пометил вруна в самом важном, точнее, лживом месте его речи. Так сказать, расставил акценты. Байден как раз хвастался, что продаст в Украину барражирующие, зависающие в небе, бомбы. Ну вот, теперь он знает, что и над ним постоянно барражируют.

На заднем фоне, за Байденом, вы видите надпись – Айова. Должен вам сказать, Айова – сельскохозяйственный штат и славится жирным коровьим и конским навозом. Так что вы легко можете себе представить ту консистенцию, которую сначала переработал, а потом шлепнул на плечо Байдену снайпер-голубь. В отличие от настоящих, заслуженных памятников, скажем, какому-нибудь Карлу Великому, адмиралу Нельсону или де Голлю, Джо Байдена быстренько отмыли, возможно, из брандспойта. К остальным же памятникам на Западе ноль внимания. И это хорошо. Ибо когда европейцы теперь вспоминают про памятники, то, как и у всяких вандалов, у них получается следующее.

Говорят, когда Господь Бог хочет наказать человека, первым делом он отнимает у него разум. Все остальное для своего наказания человек сделает сам. А разум – это прежде всего память. Возможность сравнить то, что сейчас, с тем, что было. И провести анализ. Без памяти люди – обыкновенное стадо. В XXI веке – хорошо вооруженное и особо опасное стадо. Пушкин, чьи памятники сносят современные варвары, учил: человека от дикости отделяет лишь одно – уважение к своим предкам.

Вадим Елфимов:

Предки вам, европейцам, оставили в назидание памятники. Для чего? Книги могут сжечь, фильмы переснять, картины отправить в подвалы музеев, а вот каменные, медные изваяния останутся. И скажут: «Опомнитесь, люди!». Что надо вспомнить европейцам? Наверное, заклинание того же Карла Шведского, бежавшего на костылях вместе с предателем Мазепой из-под Полтавы. Заклинание простое: «Не ходите на Русь, Белую и Красную, войной, ибо я – последний из ваших властителей, который унес из России ноги, пусть и простреленными!». Ноги-то он унес, а вот Швеция с тех пор так на ноги и не поднялась. А вот завещание от Бисмарка, «Железного канцлера», сумевшего огнем и мечом объединить Германию. С прусской прямотой Отто фон заклинал потомков: «Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских!». А вот мое любимое от Отто фон Бисмарка: «Превентивная война против России – это самоубийство из страха смерти». То есть полное сумасшествие.

Вадим Елфимов:

Теперь безумие в Европе обрело массовый характер. Мы часто твердим, что европейские народы не такие плохие, как их лидеры. И то верно, разве можно быть еще хуже и глупее? Люди, потворствующие своим самым низменным инстинктам и предрассудкам, становятся еще хуже от того, что власть попадает им в руки, и они уже не чувствуют ограничений. А почему они их не чувствуют в условиях хваленой демократии? А потому что толпа им потворствует. Или в лучшем случае молчит. Сейчас Европу, как баранью ногу чесноком перед поджаркой, напичкали американским ядерным оружием.