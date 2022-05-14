«Замаячила проблема конкуренции валют». Александр Ивановский о геополитике, экономике и национализме

Евгений Пустовой, политический обозреватель: В Академии наук прошла встреча с экспертным сообществом. По поводу новой концепции национальной безопасности и в целом о национальной безопасности. Сразу после этого я пообщался с известным и опытным политологом. Слово Александру Ивановскому.

Новости Беларуси. Война за Победу. Бой за памятники, историческую правду, наши символы и даже культуру. Об исторической речи Президента, нацизме, который теснит европейскую демократию, и о том, почему мы остались победителями.

Александр Ивановский, политолог:

Существуют три проекта геополитических. Давайте начнем с китайцев. У них идея такая – единая семья. То есть отношения. Что-то типа ООН – папа, мама, дети есть, которые хулиганят, но отношения семейные. Второй проект американский. Есть центр, и степень влияния по мере отдаления от центра все время падает. Третий проект – это была попытка, предложенная Россией – создать два центра влияния и силы в Западной Европе. От Португалии до Владивостока. Но Евросоюз на это дело не пошел, на сотрудничество. Более того, стали душить Россию экономически.

Евгений Пустовой:

Занять какую-то новую нишу в новом геополитическом разделе? Или это необходимость поддерживать свою экономику для стран НАТО?

Александр Ивановский:

Ситуация, конечно, сложная. Потому что если взять лидера с экономической точки зрения, американцев, в 1990-е у них было 50 % мирового ВВП. А теперь 18 %. Как будут развиваться события, зависит в значительной степени от событий, которые идут в Украине. Там сейчас концентрируются и ресурсы сторон, и отрабатываются приемы взаимодействия. Хотя, конечно, ключевой игрок, с которым будут идти взаимодействия, – это Китай. И США. Участие коллективного Запада во всех этих мероприятиях говорит о том, что партия войны у них в политике побеждает.

Замаячила проблема конкуренции валют. В значительной степени богатство США отражала и валютная составляющая. Это такая неоколониальная система кормила значительную часть людей. Еще финансовые проблемы там заключаются в том, что на 1 доллар 24 нереальной продукции – договоры, кредиты и так далее. Это создает мыльный пузырь, и все боятся, что он лопнет. Они поставили задачу выжить нас из всех областей. Нас просто нет на карте в спорте, культуре, телевидении. Это идея вырождения искусства как такового. Это вообще определенное шоу, в рамках которого личности, которые для меня лично не являются идеалами, проповедуют эту вещь. А участвовать в этом деле нам-то зачем? Нас это заставляет переосмысливать нашу культуру, истоки, взаимные отношения, которые есть.