«Важная роль и задача каждого». Посмотрите, как поздравляют одиноких людей участники акции «От всей души»

Новости Беларуси. Благотворительная акция «От всей души» продолжает шагать по стране. С каждым днем к ней присоединяется все больше неравнодушных белорусов: школьники, студенты, общественность, представители власти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уделить внимание и заботу пожилому поколению – главная цель праздничного марафона. Акция «От всей души» получила отклики от тысяч белорусов. В первую очередь инвалидов, одиноко проживающих и тех, кто находится в социальных учреждениях. Виктор Пралич продолжит.

Олег Назарович, от восьмой школы вашей любимой, мы вас очень любим!

С теплыми словами и от всей души гостей принимает почти вековой юбиляр. Олегу Плиндову в марте исполнится 100 лет. Он прошел Великую Отечественную. А в мирное время пережитое складывает в поэтические строки.

Приснилось мне, что я стою в Кремле

И Жуков сам вручает орден мне.

Такой нигде не видел красоты!

А я хотел, чтоб мне приснилась ты...

Олег Назарович гостям всегда рад, а сегодня и повод особый. За визит благодарен и очень ценит заботу молодого поколения. Хотя вниманием никогда не был обделен, признается поэт-фронтовик.

Олег Плиндов, житель Гомеля:

Было три случая таких, что я обязательно должен был погибнуть. Подхожу к штабу полка, поворачиваю автомат. А там в спину меня пуля ударила, в автомат попала, расколола приклад. Весь штаб сбежался глядеть на этот автомат мой.

Не оставили без внимания и героя афганской войны. Гомельчанин Геннадий Горбачев награжден медалью «За отвагу». Но сегодня весь его мир – это квартира. Воин-интернационалист – инвалид первой группы. Ему тяжело передвигаться. Гостей от всей души ждал.

Александр Данченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Важная роль и задача каждого человека – ценить наших людей. Мы должны ценить, уважать, любить друг друга. Почему? Потому что это наша жизнь. Это наши люди.

В Витебске собрались представители «золотого» возраста, руководители территориальных центров социального обслуживания, молодежь. Те люди, которые ежедневно создают комфорт для тех, кто в этом нуждается. Говорили и о важности взаимодействия поколений.

Вячеслав Дурнов, заместитель председателя Витебского облисполкома:

Общение молодежи с пожилыми людьми обоюдно полезно. То есть передают опыт наши ветераны и пожилые молодежи, передают свой жизненный опыт, передают патриотически настроенный свой опыт.