Азарёнок: в 90-е они уничтожили красную державу, осуществили мечту Гитлера. Они не смогли победить только память о Победе

Новости Беларуси. Всю глубину праздника Дня Победы предстоит осмысливать еще не одному поколению. А наша задача – передать потомкам истинное значение этого великого события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О грандиозности великого праздника авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Во время пасхального обращения Президент сказал, что Светлое Христово Воскресение и День Победы – главные праздники белорусского народа. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Нет больше той любви, ежели кто душу свою положит за други своя. И 30 миллионов погибших, умученных, сожженных, повешенных – это христова жертва нашего народа. Зоя Космодемьянская крещена теми муками, которые претерпела ради ближних, а перед виселицей она кричала в лицо палачам: «Сталин придет». Генерал Карбышев под пыткой ледяной водой обрел святость, преодолел муки и тьму и стал святым. Александр Матросов, закрывший собой амбразуру, преодолел смерть. Он не знал, что будет победный май, но отдал свою жизнь, и она стала той жертвой, приближающей Победу. В 1941 году ушел в затвор митрополит Гор Ливанских Илия. Он молился о даровании Победы нашей стране. И Богородица открыла ему путь к обретению ее. Храм застеклили, лампады зажгли,

Произнесли благодарное слово...

Кончилась служба, и в город вошли

С грохотом танки комкора Попова.

Герр комендант с бургомистром вдвоем

На перекладине рядом повисли...

Город дымился, сожженный огнем,

Трубы тянулись в морозные выси. Но с той поры, как забавный курьез

Или как память военной эпохи,

В нем – два прибежища пенья и слез,

Где обитают надежды и вздохи.

Григорий Азаренок:

Георгий Победоносец брал Берлин. Как бы его ни оскорбляли сейчас, ни наводили напраслину, ни ломали памятники, но он поразил змея. И принимал парад на белом коне. Словно иконописный. В начале войны прозвучала великая песня «Священная война». Но если эта война была священная, если стоял вопрос о борьбе тьмы и света, добра и зла, то тогда каждый солдат, сражавшийся против тьмы, святой. И невольник штрафбата, шедший с трехлинейкой на бронированные машины, и воин НКВД, стоявший за ним в заградотряде, – святые. Святые бойцы «Смерша», изводившие шпионов врага. Святые дети, на табуретках точившие снаряды, святые маршалы Победы, командовавшие фронтами, святой генералиссимус, преодолевший волю тьмы и победивший в священной войне. Вадим Гигин: Зеленский предал память своего деда. Читайте здесь. В 90-е оплевали и унизили все. Они реализовали план «Барбаросса», они уничтожили красную державу, поганые демократы и либералы осуществили мечту Гитлера. Они не смогли победить только память о Победе. Только красное знамя. Как в «Сцяге брыгады» красное знамя уцелело. Оно укрыло нашу Родину и пронесло нас в будущее. Сегодня флаг СССР у нас над музеем Великой Отечественной войны. В самом центре Минска. Поганое стадо уродов с полицайскими тряпками пыталось сорвать его оттуда. Разорвать его, растоптать, как укронацисты, лишить нас памяти. Получили по морде, как и их предшественники. ГУБОП и КГБ вычистили общество от нацистской дряни. И теперь грядет День Победы. Как Великое Христово Воскресение. С Днем Победы, братья и сестры. Тьма повержена. Мы торжествуем.

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,

Как шли бесконечные, злые дожди,

Как кринки несли нам усталые женщины,

Прижав, как детей, от дождя их к груди, Как слезы они вытирали украдкою,

Как вслед нам шептали: – Господь вас спаси! –

И снова себя называли солдатками,

Как встарь повелось на великой Руси. Слезами измеренный чаще, чем верстами,

Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:

Деревни, деревни, деревни с погостами,

Как будто на них вся Россия сошлась, Как будто за каждою русской околицей,

Крестом своих рук ограждая живых,

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся

За в бога не верящих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки Родина –

Не дом городской, где я празднично жил,

А эти проселки, что дедами пройдены,

С простыми крестами их русских могил.