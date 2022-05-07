Азарёнок: в 90-е они уничтожили красную державу, осуществили мечту Гитлера. Они не смогли победить только память о Победе
Новости Беларуси. Всю глубину праздника Дня Победы предстоит осмысливать еще не одному поколению. А наша задача – передать потомкам истинное значение этого великого события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О грандиозности великого праздника авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Во время пасхального обращения Президент сказал, что Светлое Христово Воскресение и День Победы – главные праздники белорусского народа. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Нет больше той любви, ежели кто душу свою положит за други своя. И 30 миллионов погибших, умученных, сожженных, повешенных – это христова жертва нашего народа.
Зоя Космодемьянская крещена теми муками, которые претерпела ради ближних, а перед виселицей она кричала в лицо палачам: «Сталин придет». Генерал Карбышев под пыткой ледяной водой обрел святость, преодолел муки и тьму и стал святым. Александр Матросов, закрывший собой амбразуру, преодолел смерть. Он не знал, что будет победный май, но отдал свою жизнь, и она стала той жертвой, приближающей Победу. В 1941 году ушел в затвор митрополит Гор Ливанских Илия. Он молился о даровании Победы нашей стране. И Богородица открыла ему путь к обретению ее.
Храм застеклили, лампады зажгли,
Произнесли благодарное слово...
Кончилась служба, и в город вошли
С грохотом танки комкора Попова.
Герр комендант с бургомистром вдвоем
На перекладине рядом повисли...
Город дымился, сожженный огнем,
Трубы тянулись в морозные выси.
Но с той поры, как забавный курьез
Или как память военной эпохи,
В нем – два прибежища пенья и слез,
Где обитают надежды и вздохи.
Григорий Азаренок:
Георгий Победоносец брал Берлин. Как бы его ни оскорбляли сейчас, ни наводили напраслину, ни ломали памятники, но он поразил змея. И принимал парад на белом коне. Словно иконописный.
В начале войны прозвучала великая песня «Священная война». Но если эта война была священная, если стоял вопрос о борьбе тьмы и света, добра и зла, то тогда каждый солдат, сражавшийся против тьмы, святой.
И невольник штрафбата, шедший с трехлинейкой на бронированные машины, и воин НКВД, стоявший за ним в заградотряде, – святые. Святые бойцы «Смерша», изводившие шпионов врага. Святые дети, на табуретках точившие снаряды, святые маршалы Победы, командовавшие фронтами, святой генералиссимус, преодолевший волю тьмы и победивший в священной войне.
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В 90-е оплевали и унизили все. Они реализовали план «Барбаросса», они уничтожили красную державу, поганые демократы и либералы осуществили мечту Гитлера. Они не смогли победить только память о Победе. Только красное знамя. Как в «Сцяге брыгады» красное знамя уцелело. Оно укрыло нашу Родину и пронесло нас в будущее.
Сегодня флаг СССР у нас над музеем Великой Отечественной войны. В самом центре Минска. Поганое стадо уродов с полицайскими тряпками пыталось сорвать его оттуда. Разорвать его, растоптать, как укронацисты, лишить нас памяти. Получили по морде, как и их предшественники. ГУБОП и КГБ вычистили общество от нацистской дряни. И теперь грядет День Победы. Как Великое Христово Воскресение. С Днем Победы, братья и сестры. Тьма повержена. Мы торжествуем.
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,
Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: – Господь вас спаси! –
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.
Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.
Ты знаешь, наверное, все-таки Родина –
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.
Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.
Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.
Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: – Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем.
«Мы вас подождем!» – говорили нам пажити.
«Мы вас подождем!» – говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.
Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,
За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.
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