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В Минске почтили память маршала СССР Георгия Жукова накануне Дня Победы

07 мая 2025 13:47
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Сохранить и передать память будущим поколениям – задача без срока давности. Накануне Дня Великой Победы в Минске почтили память маршала Советского Союза Георгия Жукова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске почтили память маршала СССР Георгия Жукова накануне Дня Победы-2

Именно он принимал легендарный первый Парад Победы, который состоялся на Красной площади 24 июня 1945 года. Возле бюста легендарному полководцу собрались дипломаты, представители исполнительного комитета СНГ, руководство и трудовые коллективы Московского района Минска, школьники и студенты. Под звуки военного оркестра они возложили венки и цветы.

В Минске почтили память маршала СССР Георгия Жукова накануне Дня Победы-4

Тамир Скуратович, учащийся средней школы № 83 Минска имени Г.К. Жукова:
Я считаю, что проводить такие мероприятия очень важно, так как нужно хранить память об этой страшной войне. Также необходимо хранить память о том, как наши прадеды и деды воевали, отдавали свои жизни, чтобы мы ходили под мирным небом, жили, учились и работали.

София Конопляник, учащаяся средней школы № 83 Минска имени Г.К. Жукова:
Каждый год мы вспоминаем тех, ради кого сейчас имеем мир, и это самое важное. В нашей школе имени Георгия Константиновича Жукова № 83 администрация очень часто проводит данные мероприятия, у нас даже имеется музей, посвященный полководцу, и за это им тоже нужно сказать спасибо, что мы помним, знаем и, главное, гордимся.

Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Чтить память героев – гражданский долг и конституционная обязанность белорусов. Во имя тех, кто отдал жизни за свободу родной земли, недопустимо, чтобы правда предалась забвению. История мстит за незнание уроков. Стоит забыть – и трагедия повторится.

# День Победы # Георгий Жуков

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