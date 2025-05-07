В Минске почтили память маршала СССР Георгия Жукова накануне Дня Победы

Сохранить и передать память будущим поколениям – задача без срока давности. Накануне Дня Великой Победы в Минске почтили память маршала Советского Союза Георгия Жукова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сохранить и передать память будущим поколениям – задача без срока давности. Накануне Дня Великой Победы в Минске почтили память маршала Советского Союза Георгия Жукова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно он принимал легендарный первый Парад Победы, который состоялся на Красной площади 24 июня 1945 года. Возле бюста легендарному полководцу собрались дипломаты, представители исполнительного комитета СНГ, руководство и трудовые коллективы Московского района Минска, школьники и студенты. Под звуки военного оркестра они возложили венки и цветы.
Тамир Скуратович, учащийся средней школы № 83 Минска имени Г.К. Жукова:
Я считаю, что проводить такие мероприятия очень важно, так как нужно хранить память об этой страшной войне. Также необходимо хранить память о том, как наши прадеды и деды воевали, отдавали свои жизни, чтобы мы ходили под мирным небом, жили, учились и работали.
София Конопляник, учащаяся средней школы № 83 Минска имени Г.К. Жукова:
Каждый год мы вспоминаем тех, ради кого сейчас имеем мир, и это самое важное. В нашей школе имени Георгия Константиновича Жукова № 83 администрация очень часто проводит данные мероприятия, у нас даже имеется музей, посвященный полководцу, и за это им тоже нужно сказать спасибо, что мы помним, знаем и, главное, гордимся.
Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Чтить память героев – гражданский долг и конституционная обязанность белорусов. Во имя тех, кто отдал жизни за свободу родной земли, недопустимо, чтобы правда предалась забвению. История мстит за незнание уроков. Стоит забыть – и трагедия повторится.