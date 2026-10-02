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Новости по тегу #Газ

Цены на газ в ЕС с начала года выросли на 140%
02 октября 2026 16:54

Цены на газ в ЕС с начала года выросли на 140%

Цена на газ в Европе достигла нового пика
15 сентября 2026 05:36

Цена на газ в Европе достигла нового пика

Россия с 15 сентября приостанавливает поставки газа в Армению
14 сентября 2026 09:19

Россия с 15 сентября приостанавливает поставки газа в Армению

Антирекорд Европы: заполняемость газовых хранилищ остается на историческом минимуме
15 августа 2026 17:04

Антирекорд Европы: заполняемость газовых хранилищ остается на историческом минимуме

Биржевые котировки газа в Европе достигли 600 долларов за 1000 кубометров
14 июля 2026 07:19

Биржевые котировки газа в Европе достигли 600 долларов за 1000 кубометров

В Гродно запустили установку по производству жидкой двуокиси углерода
13 мая 2026 17:25

В Гродно запустили установку по производству жидкой двуокиси углерода

Зеленский потребовал у Норвегии газ для следующей зимы
03 мая 2026 19:07

Зеленский потребовал у Норвегии газ для следующей зимы

Уровень газа в европейских подземных хранилищах находится на критическом уровне
03 апреля 2026 20:58

Уровень газа в европейских подземных хранилищах находится на критическом уровне

Венгрия прекращает поставки газа в Украину
25 марта 2026 17:34

Венгрия прекращает поставки газа в Украину

ЕС созывает Координационную группу по газу из-за ситуации на Ближнем Востоке
23 марта 2026 17:02

ЕС созывает Координационную группу по газу из-за ситуации на Ближнем Востоке

Жители Непала с баллонами выстраиваются в очереди за газом
13 марта 2026 07:59

Жители Непала с баллонами выстраиваются в очереди за газом

Цены на газ в Евросоюзе взлетели на 90%
10 марта 2026 17:03

Цены на газ в Евросоюзе взлетели на 90%