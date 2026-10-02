«Голубое топливо» пробило в сентябре потолок в 80 евро за мегаватт-час.
Жителям стран ЕС следует готовиться к повышению тарифов.
По информации СМИ, в этот период потребители газа в Армении не ощутят никаких изменений.
В Европе назревает энергетический кризис.
Такого уровня не было с начала июня.
Жидкая двуокись углерода необходима и во многих промышленных процессах: от сварки металлов до заморозки продуктов и производства присадок к маслам для двигателей внутреннего сгорания.
На фоне энергетических трудностей в стране ранее звучали предупреждения о возможных длительных отключениях электричества и сложной зимней ситуации в энергосистеме.
По информации на 1 апреля, их заполненность упала ниже 28 %. При этом в Нидерландах запасы почти исчерпаны и составляют меньше 5 %.
Венгерский премьер также убежден, что Брюссель вместе с Киевом ведут кампанию против его переизбрания, чтобы привести к власти проукраинское правительство.
На фоне удорожания топлива чиновники намерены оценить все риски и подготовить европейскую экономику к затяжному периоду нестабильности.
Дефицит стремительно нарастает на фоне расширяющихся последствий войны США и Израиля с Ираном.
Таковы последствия войны США и Израиля с Ираном, которая породила и дефицит сырья.
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