Однако здравой позиции придерживаются далеко не все европейские лидеры. Сейчас Евросоюз слепо выполняет капризы Киева, который лишил регион энергоресурсов. Согласно обновленным данным ассоциации газовой инфраструктуры, страны Европы исчерпали прошлогодние запасы «голубого топлива», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале января зависимость региона от текущих поставок из-за рубежа стала критической, а цены на газ достигли самых высоких показателей за последние годы. Так, в Бельгии, Хорватии, Дании, Франции и Нидерландах хранилища заполнены менее чем наполовину, а в Румынии эта отметка близка к 50 %.