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Страны Европы почти исчерпали запасы газа

23 января 2025 19:20
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Однако здравой позиции придерживаются далеко не все европейские лидеры. Сейчас Евросоюз слепо выполняет капризы Киева, который лишил регион энергоресурсов. Согласно обновленным данным ассоциации газовой инфраструктуры, страны Европы исчерпали прошлогодние запасы «голубого топлива», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны Европы почти исчерпали запасы газа-2

В начале января зависимость региона от текущих поставок из-за рубежа стала критической, а цены на газ достигли самых высоких показателей за последние годы. Так, в Бельгии, Хорватии, Дании, Франции и Нидерландах хранилища заполнены менее чем наполовину, а в Румынии эта отметка близка к 50 %.

Страны Европы почти исчерпали запасы газа-4

Ситуацию усугубляет и позиция США. Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил повысить тарифы на американскую нефть и газ для стран ЕС, если те не увеличат закупку топлива у Соединенных Штатов. Напомним, после прекращения транзита российского газа, Европа столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, который спровоцировал геополитическую напряженность и поставил под сомнение попытки Еврокомиссии контролировать ситуацию.

# Кризис в ЕС # Газ

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