Будапешт против «энергетического самоубийства», на которое собирается пойти ЕС, отказавшись от российского газа. Об этом заявил глава МИД Венгрии на полях Петебургского экономического форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам решения в энергетической сфере должны приниматься исходя из национальных интересов. Так, например, венгерские семьи не должны платить втрое больше за электроэнергию и газ из-за политизированных решений Фон дер Ляйен. Петер Сийярто также подчеркнул, что европейцы не смогут отказаться от российских энергоносителей, поскольку никто не поставляет их дешевле и надежнее, чем Россия. Напомним, Еврокомиссия планирует запретить закупки российского газа к концу 2027 года, оформив это как торговую норму, чтобы обойти вето отдельных стран. Однако, по мнению многих, подобная маскировка противоречит европейским правилам.