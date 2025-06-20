Будапешт против «энергетического самоубийства», на которое собирается пойти ЕС, отказавшись от российского газа. Об этом заявил глава МИД Венгрии на полях Петебургского экономического форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Будапешт против «энергетического самоубийства», на которое собирается пойти ЕС, отказавшись от российского газа. Об этом заявил глава МИД Венгрии на полях Петебургского экономического форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его словам решения в энергетической сфере должны приниматься исходя из национальных интересов. Так, например, венгерские семьи не должны платить втрое больше за электроэнергию и газ из-за политизированных решений Фон дер Ляйен. Петер Сийярто также подчеркнул, что европейцы не смогут отказаться от российских энергоносителей, поскольку никто не поставляет их дешевле и надежнее, чем Россия. Напомним, Еврокомиссия планирует запретить закупки российского газа к концу 2027 года, оформив это как торговую норму, чтобы обойти вето отдельных стран. Однако, по мнению многих, подобная маскировка противоречит европейским правилам.