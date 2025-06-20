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Глава МИД Венгрии высказался против планов Еврокомиссии отказаться от российского газа к 2027 году

20 июня 2025 08:24
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Будапешт против «энергетического самоубийства», на которое собирается пойти ЕС, отказавшись от российского газа. Об этом заявил глава МИД Венгрии на полях Петебургского экономического форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Венгрии высказался против планов Еврокомиссии отказаться от российского газа к 2027 году-2

По его словам решения в энергетической сфере должны приниматься исходя из национальных интересов. Так, например, венгерские семьи не должны платить втрое больше за электроэнергию и газ из-за политизированных решений Фон дер Ляйен. Петер Сийярто также подчеркнул, что европейцы не смогут отказаться от российских энергоносителей, поскольку никто не поставляет их дешевле и надежнее, чем Россия. Напомним, Еврокомиссия планирует запретить закупки российского газа к концу 2027 года, оформив это как торговую норму, чтобы обойти вето отдельных стран. Однако, по мнению многих, подобная маскировка противоречит европейским правилам.

# Газ # Венгрия

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