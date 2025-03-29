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В Беларуси за 2024 год зафиксировано более 40 случаев электротравматизма

29 марта 2025 11:52
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На протяжении последних лет в Беларуси отмечается повышенное внимание к вопросам безопасности населения.

В Беларуси за 2024 год зафиксировано более 40 случаев электротравматизма-2

Актуальность темы становится особенно заметной в условиях быстрого роста технологий и изменения образа жизни, когда электрические устройства и газовые приборы стали неотъемлемой частью нашего повседневного быта. Однако вместе с удобствами возникают и новые риски, которые могут привести к трагическим последствиям. Только за 2024 год зафиксировано более 40 случаев электротравматизма. С 26 летальными исходами, а 15 человек получили серьезные травмы.

В Беларуси за 2024 год зафиксировано более 40 случаев электротравматизма-4

Анатолий Герасимович, начальник Столбцовского межрайонного отделения:
В республике проходит профилактическая акция «За безопасность вместе». Сотрудники Госэнергогазнадзора активно принимают в ней участие и проводят профилактику среди населения и, соответственно, школьников. Основная задача у нас – пояснить людям, как необходимо правильно пользоваться в домашних условиях электрическими бытовыми приборами, в том числе и газом, чтобы поменьше допускать нарушений, поменьше было непредвиденных ситуаций. 

Тематика этой профилактической акции связана с началом весенне-летнего сезона, так как в это время повышен риск возникновения различного рода чрезвычайных ситуаций, имеющих в том числе и электрическую природу происхождения.

Подробности в видео.

# Газ # Правила безопасности

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