Цены на газ в Европе обновили максимум за последние два года

Фьючерсные цены на газ в Европе достигли самого большого уровня с февраля 2023 года, так как более холодная погода повышает уровень спроса. Об этом пишет ТАСС.

Цены выросли на 4,1 % до 58 евро за МВт-ч, что стало свидетельством четырех последовательных недель роста цен. В северо-восточных регионах Европы ожидаются еще более низкие температурные показатели, что способствует росту спроса на газ.