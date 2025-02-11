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Цены на газ в Европе обновили максимум за последние два года

11 февраля 2025 08:19
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Фьючерсные цены на газ в Европе достигли самого большого уровня с февраля 2023 года, так как более холодная погода повышает уровень спроса. Об этом пишет ТАСС.

Цены выросли на 4,1 % до 58 евро за МВт-ч, что стало свидетельством четырех последовательных недель роста цен. В северо-восточных регионах Европы ожидаются еще  более низкие температурные показатели, что способствует росту спроса на газ.

Цены на газ в Европе обновили максимум за последние два года-1

Фото: pixabay

При этом подземные хранилища находятся на самом низком уровне с момента начала энергетического кризиса в 2022 году, а их запасы в настоящее время составляют 49 %.  Аналитики предостерегают, что к весне существует риск снижения запасов газа.

Цены на ближайшие месяцы, а также на период 2026-2027 годов на фьючерсах также растут. Трейдеры пристально следят за решениями американского президента Дональда Трампа, так как его потенциальные пошлины на импорт европейских товаров могут отразиться на поставках американского сжиженного природного газа в Европу.

# Международная политика # Газ # общество

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