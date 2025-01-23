Важен приток свежего воздуха! Напоминаем правила безопасного использования газа в быту

Нарушение правил безопасного обращения с бытовыми газовыми плитами может привести к пожарам, взрывам и обрушениям целых подъездов.

Лариса Сизова, инспектор энергогазинспекции Минского межрайонного отделения по газовому надзору: В рамках проведения выставки достижений «Моя Беларусь» «Госэнергогазнадзор» представил макеты домиков, чтобы в доступной и интерактивной форме довести до нашего населения соблюдение требований, элементарных норм тепло- и электробезопасности. А также обучение пользованием газа в быту, соблюдение мер по безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования.

Самыми частыми проблемами, связанными с использованием газовой плиты, считаются ожоги. Они могут произойти при касании пламени горелок, горячих частей плиты, а также при воспламенении в посуде масла или жира.

Лариса Сизова:

Потребителям стоит помнить о необходимости обеспечения притока свежего воздуха, даже несмотря на неблагоприятные погодные условия, при приготовлении пищи или при эксплуатации газоиспользующего оборудования. Также следует помнить о том, что необходимо проводить ежегодное техническое обслуживание газоиспользующего оборудования с принудительным отводом продуктов сгорания. То есть это газовые котлы и газовые колонки.