Прямой эфир

Важен приток свежего воздуха! Напоминаем правила безопасного использования газа в быту

23 января 2025 11:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нарушение правил безопасного обращения с бытовыми газовыми плитами может привести к пожарам, взрывам и обрушениям целых подъездов.

Важен приток свежего воздуха! Напоминаем правила безопасного использования газа в быту-2

Лариса Сизова, инспектор энергогазинспекции Минского межрайонного отделения по газовому надзору:
В рамках проведения выставки достижений «Моя Беларусь» «Госэнергогазнадзор» представил макеты домиков, чтобы в доступной и интерактивной форме довести до нашего населения соблюдение требований, элементарных норм тепло- и электробезопасности. А также обучение пользованием газа в быту, соблюдение мер по безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования.

Важен приток свежего воздуха! Напоминаем правила безопасного использования газа в быту-4

Самыми частыми проблемами, связанными с использованием газовой плиты, считаются ожоги. Они могут произойти при касании пламени горелок, горячих частей плиты, а также при воспламенении в посуде масла или жира.

Лариса Сизова:
Потребителям стоит помнить о необходимости обеспечения притока свежего воздуха, даже несмотря на неблагоприятные погодные условия, при приготовлении пищи или при эксплуатации газоиспользующего оборудования. Также следует помнить о том, что необходимо проводить ежегодное техническое обслуживание газоиспользующего оборудования с принудительным отводом продуктов сгорания. То есть это газовые котлы и газовые колонки.

Подробности в видео.

# Газ # Правила безопасности

Другие новости рубрики

Все новости
6 февраля Верховный Суд Беларуси начнёт рассматривать дело в отношении Семёна Серафимовича, обвиняемого в геноциде
23 января 2025 10:53

6 февраля Верховный Суд Беларуси начнёт рассматривать дело в отношении Семёна Серафимовича, обвиняемого в геноциде

Председатель правления Белкоопсоюза проголосовала за будущее страны
23 января 2025 10:36

Председатель правления Белкоопсоюза проголосовала за будущее страны

Лукашенко: как бы ни ставили нам палки в колёса, ключевые отрасли экономики дают прирост
23 января 2025 10:34

Лукашенко: как бы ни ставили нам палки в колёса, ключевые отрасли экономики дают прирост