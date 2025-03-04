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В Европе за два дня цены на газ выросли почти на 7%

04 марта 2025 07:02
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Европа на пороге очередного энергетического кризиса. Буквально за два дня цены на газ в ЕС взлетели почти на 7 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе за два дня цены на газ выросли почти на 7%-2

Как считают эксперты, для еврозоны, которая последние годы переживает спад, это может иметь серьезные последствия. Кроме роста расходов на производство, предприятия столкнутся с дефицитом голубого топлива, поскольку запасы газа в хранилищах в этом отопительном сезоне сокращались быстрее, чем обычно. Это вызвано более холодной погодой и потерей транзита российского газа через Украину. 

# Газ # Европейский союз # Кризис в ЕС

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