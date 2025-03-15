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В Германии запасы природного газа могут не дотянуть до зимнего сезона

15 марта 2025 11:07
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Операторы газовых хранилищ Германии бьют тревогу: к следующему холодному сезону запасы голубого топлива могут иссякнуть. За год заполняемость снизилась вдвое: с 67 до 31 %. А меж тем Брюссель требует от стран ЕС к ноябрю обеспечить выполнение целевых показателей в 90 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот только в условиях кризиса европейской экономики заполнить хранилища до наступления холодов не представляется возможным. Кроме того, на газовом рынке ожидается летний скачок цен. Усугубляет ситуацию и политическая неопределенность. Переговоры о формировании нового правительства все еще не приносят результатов, а потому в Министерстве энергетики отсутствует руководство и заниматься разработкой газовой стратегии попросту некому.

# Кризис в ЕС # Экономический кризис # Газ

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