Перетягивать одеяло на себя придется и жителям ЕС, однако тут уже в прямом смысле. Запасы газа в подземных хранилищах Европы сократились до 65 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти показатели – последствия остановки транзита российского топлива через Украину. Теперь, чтобы покрыть ожидаемый спрос, Европе необходимо импортировать дополнительно порядка 10 миллионов тонн газа, но уже по другой цене. Большинство еврочиновников делают вид, что не замечают проблемы. Более реально на вещи смотрят зарубежные СМИ и эксперты. Они отмечают, что растущий спрос на топливо приведет к борьбе за его поставки.

Это вытеснит с рынка покупателей из более бедных стран, в том числе в Азии и Южной Америке. Принципиальная и эгоистичная позиция Киева в этом вопросе поставила в сложное положение не только своих европейских коллег, хотя их в первую очередь. Ряд стран ЕС обвиняют Зеленского в умышленном нанесении вреда Евросоюзу. Напомним, что Украина с первого января прекратила транзит российского газа через свою территорию.