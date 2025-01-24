В агрогородке Хутор запустили газопровод! Как проходит газификация в Беларуси?
Достойные условия жизни белорусов – приоритет социальной политики страны. Благосостояние жителей даже отдаленных населенных пунктов должно быть на высоком уровне. Один из показателей уровня жизни – обеспеченность населения голубым топливом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь является одной из самых газифицированных стран на постсоветском пространстве, да и в целом в мире. Этот параметр в нашей стране превышает 83 %. И на этой цифре останавливаться не планируем. На шаг ближе к городскому комфорту стали жители агрогородка Хутор в Светлогорском районе. К населенному пункту подвели газопровод.
О планах по развитию сельской инфраструктуры расскажет наша коллега Анна Корольчук.
Этот день в агрогородке Хутор связывают с началом новой жизни: к населенному пункту подвели газопровод. 180 домов теперь получили возможность подключиться к системе и вместо баллона и дров использовать «голубое топливо». В проект государство вложило практически 2 миллиона рублей. В стране стараются создать такую инфраструктуру, чтобы в каждом уголке Беларуси люди могли жить в достойных условиях.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Будет подключаться по системе обеспечения трубопроводов и газа. Вторая система – там, где невозможно подвести газ. В первую очередь включены населенные пункты, чтобы оборудовать ТП, КТП и возможность увеличить нагрузку на каждые домовладения, чтобы обеспечить отопление электричеством. Там, где сложные условия и небольшие деревни – созданы условия, чтобы можно было поставить котлы на пеллетах. Иметь горячую воду и нормальное отопление.
За последние 30 лет на Гомельщине газифицировано 75 % региона – область лидирует по этому показателю. Коммунальный комфорт дает толчок развитию деревень и привлекает в глубинку новых жителей. Чтобы люди скорее могли ощутить блага цивилизации газовики проложили 10 километров труб за пару месяцев – в два раза быстрее нормативного срока. Реализация проекта позволит расширить газораспределительную систему дальше и обеспечить «голубым топливом» еще 3 населенных пункта в Светлогорском районе. В том, что показатель будет расти, сомнений нет, ведь это направление получило поддержку на самом высоком уровне.
Алексей Кушнаренко, министр энергетики Беларуси:
На сегодня при поддержке главы государства реализуется программа «Комфортное жилье и благоприятная среда». И при поддержке бюджета строятся подводящие сети электро-, газоснабжения. Оказывается помощь на строительство распределительных и внутренних сетей. И ввод сегодня объекта в агрогородке Хутор Светлогорского района – яркое тому подтверждение.