В агрогородке Хутор запустили газопровод! Как проходит газификация в Беларуси?

Достойные условия жизни белорусов – приоритет социальной политики страны. Благосостояние жителей даже отдаленных населенных пунктов должно быть на высоком уровне. Один из показателей уровня жизни – обеспеченность населения голубым топливом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь является одной из самых газифицированных стран на постсоветском пространстве, да и в целом в мире. Этот параметр в нашей стране превышает 83 %. И на этой цифре останавливаться не планируем. На шаг ближе к городскому комфорту стали жители агрогородка Хутор в Светлогорском районе. К населенному пункту подвели газопровод.