В 2025 году в Гомельской области построят более 40 км газопровода

Беларусь – лидер на пространстве СНГ по газификации, среди стран Европы входим в топ-3. Доступность этого вида топлива по стране приближается к 85 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведутся работы по газификации даже самых отдаленных населенных пунктов. Протяженность сетей в стране превышает 67 тысяч километров, а это расстояние больше чем в полтора раза превышает окружность Земли. Останавливаться на этом не намерены. Так, только в Гомельской области в этом году планируют построить более 40 километров газопровода. Как голубое топливо доходит до потребителей в этом регионе, расскажет Анна Корольчук.

Сегодня у Любови Теребиленко настоящий праздник – дом пенсионерки подключили к газопроводу. Теперь жительница агрогородка Люденевичи может забыть о дровах и баллонах. Следующий шаг – покупка котла. Все коммуникации для газового отопления уже установлены. Зимовать будет с комфортом – раньше с заготовкой дров пожилой женщине помогал соцработник. На экологичное голубое топливо переходят и ее соседи. Жанна Савич будет газифицировать сразу два дома – свой и родительский.

Жанна Савич, жительница агрогородка Люденевичи:

Нам уже не надо дрова заготавливать. Мы от этого отойдем. В доме будет чистота, уют, тепло. Жители успели создать два кооператива, в которые записалось около 100 человек. Люденевичи стали 145-м газифицированным агрогородком в Гомельской области. Подключить к централизованной системе региона планируют три многоквартирных дома и более 300 частных. Улучшение условий быта не ударит по кошельку. Для сельчан предусмотрена государственная поддержка.

Павел Гербулов, генеральный директор предприятия «Гомельоблгаз»:

Для того чтобы осуществить здесь газификацию, есть указ Президента 368-й. Этим указом предусмотрено с учетом количества граждан в населенном пункте, здесь их меньше 20 тысяч, процентное соотношение по возмещению стоимости затрат газовых сетей. Здесь они предусмотрены 70 на 30. 70 % – это бюджетные средства, 30 % – это средства граждан. И даже на эти 30 % предусмотрено кредитование в Беларусбанке на 2 года под 3 %, люди могут обращаться, получать кредит. На газификацию населенного пункта из республиканского бюджета выделили более 5,5 миллиона рублей. Со сроками строительства торопились – 16 километров труб проложили за 8 месяцев. Чтобы сделать достойный подарок людям к главному празднику страны.