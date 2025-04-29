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В Германии за 4 года цены на газ выросли в 8 раз

29 апреля 2025 10:39
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Пока немецкие политики в Берлине уже более двух месяцев делят министерские портфели, производство ФРГ стагнирует, а уровень экономического потенциала падает. Ко всему прочему, реальной угрозой для страны стал и энергетический кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии за 4 года цены на газ выросли в 8 раз-2

По данным местных СМИ, за четыре года цены на природный газ в Германии выросли в 8 раз. В моменте на биржевых торгах его стоимость достигала тысячи евро за кубометр. Сейчас котировки опустились до 600 евро, однако такое послабление курса не сильно облегчает ситуацию. Из-за дороговизны американских энергоносителей сотни немецких химических предприятий сократили производство или вовсе простаивают. Многие инвесторы из-за нерентабельности переносят производства за рубеж, оставляя тысячи немцев без рабочих мест.

# Германия # Газ # Экономический кризис

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