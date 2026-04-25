Новости по тегу #ГАИ ГУВД Мнгорисполкома

В ходе рейдов под особым прицелом нетрезвые водители и бесправники. Проверки проходят во всех районах Минска.
Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения памятных мероприятий, ГАИ призывает водителей быть взаимовежливыми, а также внимательными к сигналам дорожных знаков и регулировщиков.
Акцент – на любителях мобильного транспорта. Наряды ГАИ усилили патрулирование во всех регионах страны.
Оно направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, которые осуществляют перевозку пассажиров.
Водителей и пешеходов призывают к повышенной осторожности.
Нарушение требований правил дорожного движения может стать причиной ДТП. Госавтоинспекция акцентирует: здоровьем и жизнью при этом рискуют и водители, и пешеходы.
Особое внимание – пресечению самых распространенных нарушений среди водителей.
ГАИ рекомендует мотовладельцам использовать ближний свет фар, чтобы привлечь внимание других участников дорожного движения.
В ходе акции проверят техническое состояние маршрутных транспортных средств и соблюдение правил движения их водителями.
С 7:00 утра ограничения коснутся всех видов транспорта.
Во время каникул дети проводят больше времени на улице, поэтому особенно важно обратить внимание на безопасность юных пешеходов и, конечно же, велосипедистов, потому что уже потеплело.
В связи с проведением торжественных мероприятий в белорусской столице некоторые улицы в центре города будут временно перекрыты, сообщают в ГАИ.
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