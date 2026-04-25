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Новости по тегу #ГАИ ГУВД Мнгорисполкома

«Пьяному и бесправному не место на дороге!» ГАИ усилила контроль за соблюдением ПДД
25 апреля 2026 11:44

«Пьяному и бесправному не место на дороге!» ГАИ усилила контроль за соблюдением ПДД

На Радуницу сотрудники ГАИ будут обеспечивать безопасность дорожного движения
20 апреля 2026 11:44

На Радуницу сотрудники ГАИ будут обеспечивать безопасность дорожного движения

Безопасность превыше всего! В Беларуси проходит единый день безопасности дорожного движения
27 марта 2026 09:51

Безопасность превыше всего! В Беларуси проходит единый день безопасности дорожного движения

Такси – под особым контролем. ГАИ в Минске проводит профилактическое мероприятие
13 февраля 2026 17:54

Такси – под особым контролем. ГАИ в Минске проводит профилактическое мероприятие

ГАИ работает в усиленном режиме в связи со сложными погодными условиями
17 января 2026 10:54

ГАИ работает в усиленном режиме в связи со сложными погодными условиями

Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о безопасности в осенне-зимний период
21 ноября 2025 06:15

Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о безопасности в осенне-зимний период

ГАИ: в Минске усилят контроль за перевозками пассажиров автомобилями-такси
19 августа 2025 18:16

ГАИ: в Минске усилят контроль за перевозками пассажиров автомобилями-такси

ГАИ проводит профилактические рейды с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением
14 июля 2025 08:20

ГАИ проводит профилактические рейды с применением негласного и смешанного контроля за дорожным движением

ГАИ Минска проводит проверку маршрутного транспорта
15 мая 2025 08:20

ГАИ Минска проводит проверку маршрутного транспорта

В ГАИ рассказали, где 9 мая в Минске ограничат движение транспорта
08 мая 2025 13:17

В ГАИ рассказали, где 9 мая в Минске ограничат движение транспорта

Как сделать детский досуг безопасным? Вот какую профилактическую работу проводит ГАИ Минска
26 марта 2025 11:34

Как сделать детский досуг безопасным? Вот какую профилактическую работу проводит ГАИ Минска

25 марта временно ограничат движение на участках пр. Независимости и Победителей
24 марта 2025 10:33

25 марта временно ограничат движение на участках пр. Независимости и Победителей