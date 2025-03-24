25 марта временно ограничат движение на участках пр. Независимости и Победителей

В связи с проведением торжественных мероприятий в белорусской столице некоторые улицы в центре города будут временно перекрыты, сообщают в ГАИ. Будет ограничено движение как общественного, так и личного транспорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

25 марта в период времени с 11 часов до 13:30 во время проведения мероприятий, проводимых в центральной части города, на отдельных участках проспекта Независимости и проспекта Победителей будет вводиться кратковременное ограничение движения всех видов транспорта, включая общественный. Госавтоинспекция рекомендует учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов передвижения.