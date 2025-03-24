Прямой эфир

25 марта временно ограничат движение на участках пр. Независимости и Победителей

24 марта 2025 10:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В связи с проведением торжественных мероприятий в белорусской столице некоторые улицы в центре города будут временно перекрыты, сообщают в ГАИ. Будет ограничено движение как общественного, так и личного транспорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 марта временно ограничат движение на участках пр. Независимости и Победителей-2

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
25 марта в период времени с 11 часов до 13:30 во время проведения мероприятий, проводимых в центральной части города, на отдельных участках проспекта Независимости и проспекта Победителей будет вводиться кратковременное ограничение движения всех видов транспорта, включая общественный. Госавтоинспекция рекомендует учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов передвижения. 

# Транспорт Минска # Общественный транспорт # Сергей Бабич # ГАИ ГУВД Мнгорисполкома

Другие новости рубрики

Все новости
Именно этот экземпляр Конституции будет на церемонии инаугурации Президента Беларуси 25 марта
24 марта 2025 10:26

Именно этот экземпляр Конституции будет на церемонии инаугурации Президента Беларуси 25 марта

Кортеж Президента Беларуси на инаугурацию 25 марта будет сопровождать эскорт из 9 мотоциклистов
24 марта 2025 10:04

Кортеж Президента Беларуси на инаугурацию 25 марта будет сопровождать эскорт из 9 мотоциклистов

Озвучено время начала церемонии инаугурации Президента Беларуси 25 марта
24 марта 2025 09:53

Озвучено время начала церемонии инаугурации Президента Беларуси 25 марта