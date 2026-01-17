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ГАИ работает в усиленном режиме в связи со сложными погодными условиями

17 января 2026 10:54
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Из-за сложных погодных условий, Госавтоинспекция взяла под усиленный контроль ситуацию на дорогах страны. Водителей и пешеходов призывают к повышенной осторожности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ работает в усиленном режиме в связи со сложными погодными условиями-2

Так, пешеходам важно одеваться не только тепло, но и заметно, в темноте обязательно обозначать себя световозвращаюми элементами. Переходить дорогу только в разрешенных местах, когда все водители остановились.

ГАИ работает в усиленном режиме в связи со сложными погодными условиями-4

Вероника Романькова, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Если вы планируете поездку на автомобиле, выбирайте свой маршрут заранее, проверив и подготовив автомобиль к передвижению в условиях низких температур. В пути придерживайтесь безопасной скорости и дистанции. Держите боковой интервал. На дороге будьте предсказуемы для окружающих. Все находящиеся в салоне должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Госавтоинспекция круглосуточно мониторит состояние дорог и улиц, наряды милиции готовы к оперативному реагированию и оказанию помощи гражданам. Если вы оказались в затруднительной ситуации на дороге, сообщите об этом по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом!».

# ГАИ ГУВД Мнгорисполкома # ГАИ

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